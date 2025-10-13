Souvenirs du vieux Saïgon dans les librairies d’occasion

Au milieu du rythme de vie trépidant et dynamique de Hô Chi Minh-Ville, il existe encore des espaces calmes où le temps semble ralentir, entre les piles de livres anciens couverts de poussière, les feuilles jaunies par les années, et les titres d’autrefois qui évoquent une enfance peu à peu oubliée.

Photo : CTV/CVN

Les librairies d’occasion, disséminées le long des rues Trân Nhân Tôn, Trân Huy Liệu ou Nguyễn Thị Minh Khai sont depuis longtemps des lieux familiers pour les passionnés de livres anciens, des endroits où sont conservés les souvenirs d’un autre temps.

Nguyên Khanh, 40 ans, habitant du quartier Bàn Co (Hô Chi Minh-Ville), garde l’habitude de visiter une librairie d’occasion une fois par semaine. Les romans qu’il lisait enfant, qu’il croyait perdus à jamais, sont aujourd’hui devenus de véritables trésors.

"Quand j’étais petit, après avoir lu un livre, je le vendais au poids ou je le donnais à des amis. Jamais je n’aurais pensé qu’un jour j’aimerais les retrouver. Aujourd’hui, chaque fois que je revois un titre familier, je ressens la nostalgie du Saïgon de mon enfance", confie-t-il.

À Hô Chi Minh-Ville, certaines librairies existent depuis plus d’un demi-siècle et font partie de la mémoire collective. Certaines ont été transmises de génération en génération, comme une tradition familiale. Les ouvrages les plus rares, soigneusement conservés, sont souvent réservés aux collectionneurs.

Thu Hiên, 49 ans, est aujourd’hui propriétaire de la librairie d’occasion A Hoàng, une petite boutique familiale située rue Trân Nhân Tôn (ancien 5e arrondissement). Elle raconte que juste après la réunification du pays, sa mère parcourait cette rue avec une charrette pour vendre des livres d’occasion. Les souvenirs de ces journées brûlantes à courir derrière sa mère parmi les piles de livres étalées sur le trottoir restent intacts dans sa mémoire.

En 1994, la famille a enfin pu ouvrir une petite boutique stable. Depuis plus de 30 ans, les lumières de cette librairie brillent chaque jour. C’est aujourd’hui son fils qui fait perdurer cette passion, contribuant à préserver ce coin de livres empreint d’affection au cœur de l’ancien Saïgon.

"Beaucoup de gens viennent chercher dans les livres d’occasion une part de leurs souvenirs, des bandes dessinées qui ont accompagné leur enfance pleine de joie. Je suis heureuse de voir que de nombreux jeunes d’aujourd’hui aiment encore les livres anciens et les collectionnent avec passion", sourit Mme Hiên.

Minh Thu/CVN