Gâteaux de lune de Dông Khanh: voyage entre goût et tradition

Depuis plus de 70 ans, les gâteaux de lune de Dông Khanh, produits par l’hôtel éponyme, membre du groupe Saigontourist, se sont imposés comme une marque prestigieuse, associée aux doux souvenirs de générations de Vietnamiens.

La Fête de la mi-automne, aussi appelée Fête des retrouvailles, est l’occasion pour les familles de se réunir et de partager joie et amour. Fondée en 1951 et liée au nom de l’hôtel Dông Khanh, cette marque de gâteaux de lune a toujours été fidèle à son identité, marquant durablement la mémoire des gourmets.

La singularité des gâteaux réside dans la sélection rigoureuse d’ingrédients naturels, la combinaison entre recettes traditionnelles et lignes de production modernes, donnant naissance à des gâteaux raffinés, sûrs et empreints de saveurs authentiques.

Les créations de Dông Khanh séduisent par leur diversité: le bánh nuong (gâteaux cuits au four) garnis de saucisses, graines de lotus, œufs salés, ailerons de requin… ; gâteaux aux saveurs sucrées (haricots verts, thé vert, taro, lait de coco); le bánh deo (gâteaux de riz gluant blanc) à la pâte de lotus et au thé vert.

Chaque gâteau est un chef-d’œuvre culinaire, fruit du savoir-faire et de la créativité des artisans. Tous les ingrédients sont strictement contrôlés et la production suit un processus à technologie d’air pur, garantissant fraîcheur et qualité tout au long de leur conservation.

Une marque en constante affirmation

À l’approche de la Fête de la mi-automne, les gâteaux de lune de Dông Khanh confirment leur réputation grâce à un large réseau de distribution. Depuis le 12 août, le comptoir à gâteaux dans le hall de l’hôtel Dông Khanh offre un espace de vente élégant et pratique. Les clients bénéficient également d’un service de livraison à domicile et d’une large gamme de prix, facilitant le choix de coffrets originaux à offrir.

Avec la devise "Saveurs traditionnelles - Connexion de l’amour", les gâteaux de lune de Dông Khanh s’imposent comme un cadeau porteur de sens pour la Fête de la mi-automne : un présent à partager avec famille, amis ou partenaires, riche en saveurs d’antan et en émotions des retrouvailles.

