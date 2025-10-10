Hô Chi Minh-Ville lance la construction du Palais des enfants

Dans la matinée du 10 octobre, la cérémonie de lancement du projet de construction du Palais des enfants de la mégapole du Sud a eu lieu sur le site stratégique 5-2, dans la Zone fonctionnelle n°5, quartier An Khanh, Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement marque non seulement le démarrage d’un ouvrage architectural, mais affirme également l’attention particulière et profonde que le Parti, les autorités et le peuple de la ville portant le nom de l’Oncle Hô accordent à la jeune génération. L’ouvrage est considéré comme un projet phare saluant le premier Congrès du Comité du Parti de la ville, mandat 2025-2030, promettant de créer un espace de développement complet, à la hauteur de la position future de la mégapole.

Façonner des citoyens du monde

Le nouveau Palais des enfants est destiné à devenir un symbole culturel et éducatif de la ville, un lieu pour doter les enfants des outils nécessaires à l’intégration internationale. Le complexe ne sera pas seulement un lieu de jeu et de divertissement, mais aussi un environnement idéal pour cultiver les talents, former les compétences, éduquer la personnalité, développer la condition physique et orienter la vision de la vie de la jeunesse.

S’exprimant lors de la cérémonie, les dirigeants de la ville ont souligné que l’objectif du projet n’est pas seulement de fournir des infrastructures, mais de créer un espace de développement avancé et moderne, répondant aux besoins croissants d’apprentissage et d’activités des enfants.

Ce sera un lieu où ils auront l’occasion de développer de manière harmonieuse leurs compétences sociales, techniques, artistiques et physiques, les aidant à devenir des citoyens du monde dotés de connaissances et de compétences solides, prêts à assumer l’avenir du pays.

L’investissement dans la construction du Palais des enfants répond également au besoin de développer une équipe de cadres, de membres du syndicat et de jeunes spécialisés, contribuant à compléter l’infrastructure sociale du district de Thu Duc et à en faire un modèle de zone urbaine moderne.

Empreinte architecturale et investissement technologique

Le projet du Palais des enfants de la ville a été approuvé avec un investissement total de 1.124 milliards de dôngs, provenant du budget municipal, et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2028. De grande envergure, il s’agit d’un ouvrage civil de niveau I, avec une superficie totale du site de 39 911,50 m² et une surface de plancher construite de 38.012,05 m².

L’ouvrage principal comprend 10 étages (1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 8 étages), conçu de manière moderne et synchronisée, avec une architecture inspirée par le dynamisme et la créativité de l’enfance.

La particularité du Palais des enfants réside dans la création d’un complexe complet pour les enfants, combinant harmonieusement les espaces intérieurs et extérieurs afin d’offrir un ensemble interactif et multifonctionnel. Le bloc intérieur polyvalent intégrera des zones spécialisées de haut niveau, notamment : 4 auditoriums/salles polyvalentes d’une capacité de 300 à 600 places ; 6 cinémas modernes d’une capacité de 127 à 175 places ; un système de salles d’étude spécialisées pour l’art, les arts martiaux, la technologie et les aptitudes ; ainsi que des aires de jeux pour l’entraînement physique et une piscine moderne. Chaque étage est conçu comme un monde de connaissances et d’expériences, encourageant la curiosité et l’exploration.

De plus, les espaces extérieurs et paysagers se concentrent sur la création d’aires de jeux créatives associant éducation physique et environnement. Le paysage est conçu pour être verdoyant, avec un petit parc, une place centrale et des mini-paysages d’exploration, aidant les enfants à se rapprocher de la nature.

En particulier, la Place de l’Eau - Tribune extérieure est impressionnante, avec une capacité de 1.308 places assises couvertes et une scène de 1.246 m², servant de point focal pour l’organisation de grands événements. Sur le plan technologique, le projet investit dans un système de gestion BMS (Building Management System) fonctionnant comme un «cerveau central», permettant de surveiller, contrôler et optimiser tous les systèmes techniques électromécaniques, garantissant un fonctionnement synchronisé et automatique de l’ouvrage, et offrant ainsi une expérience optimale et sécurisée aux utilisateurs.

Afin d’assurer l’achèvement de l’ouvrage dans les délais et avec la plus haute qualité, la ville a mobilisé la participation d’unités de construction et de conseil réputées.

Engagement et échéancier d’achèvement

L’investisseur (Comité de gestion des projets d’investissement pour la construction d’ouvrages civils et industriels) et les entreprises de construction ont été invités à s’engager à garantir une qualité absolue de l’ouvrage, à atteindre la norme de niveau I et à se conformer strictement aux réglementations en matière de sécurité du travail et d’hygiène environnementale tout au long du processus de construction. Le vice-président du Comité populaire de la Ville, Nguyen Manh Cuong, a exigé: "La qualité de l’ouvrage doit être la priorité absolue. Tout risque pour la sécurité doit être éliminé." L’unité bénéficiaire, la Maison des Enfants de la Ville, est tenue de coordonner étroitement dès la phase de construction pour s’assurer que l’ouvrage, une fois livré, maximise ses fonctions et serve efficacement les enfants et la communauté.

Le projet du Palais des Enfants de Hô Chi Minh-Ville est considéré comme une action concrète et pratique du Parti et des autorités, semant la foi et l’espoir pour l’avenir. Le vice-président Nguyen Manh Cuong a déclaré: "Nous posons ensemble la première pierre pour un avenir prometteur, où chaque enfant aura l’opportunité de se développer de manière complète. Avec l’unité et une grande responsabilité, le projet sera certainement un succès."

Le projet devrait être achevé et inauguré en 2028.

Texte et photos : Quang Châu/CVN