La capitale vibrante : fleurs, drapeaux et voix de Mai Hoa

Hà Nội cờ hoa , nouvel album de la chanteuse Mai Hoa, invite à une promenade sonore unique, mêlant souvenirs, saisons et émotions. Ce voyage musical allie tradition et modernité pour faire revivre avec douceur et fraîcheur l’âme de la capitale vietnamienne.

Photo : CTV/CVN

Hà Nội cờ hoa n’est pas simplement un album musical, mais une véritable promenade sonore qui emmène le mélomane à travers les paysages, les saisons et les souvenirs de Hanoï. La chanteuse - l’“Artiste du Peuple” Mai Hoa - et son équipe ont créé une sélection de neuf chansons bien connues, telles que Hà Nội trái tim hồng (Hanoï au cœur rose), Nhớ mùa thu Hà Nội (Nostalgie de l’automne de Hanoï), Chiều Hà Nội (Au crépuscule de Hanoï)... qui préservent l’essence des chansons traditionnelles sur la capitale millénaire tout en insufflant une touche de fraîcheur, proche et actuelle, pour les mélomanes d’aujourd’hui.

Le titre de l’album, Hà Nội cờ hoa, est inspiré par l’image familière des rues de Hanoï ornées de drapeaux et de fleurs lors des grandes fêtes nationales. Ce titre ne décrit pas seulement le contexte actuel, mais transmet aussi un esprit joyeux, animé sans être ostentatoire, plein d’énergie mais avec légèreté. Ainsi, l’album raconte l’histoire de Hanoï non seulement à travers ses paysages, mais aussi à travers ses habitants et les moments simples de la vie quotidienne.

La liste des chansons est organisée comme un parcours émotionnel naturel : des mélodies entraînantes en ouverture, vers une atmosphère douce de l’automne, un silence paisible du crépuscule, pour finir sur une chanson d’amour pleine de détermination. En particulier, la chanson Chị tôi (Ma grande sœur) ne mentionne pas explicitement Hanoï, mais représente une belle image liée aux habitants de Hanoï via le film Người Hà Nội (Les Hanoiens). Sa présence élargit l’album, passant du décor à l’âme humaine, d’un regard extérieur à une profondeur intérieure.

Photo : VNA/CVN

La voix grave et chaleureuse, légèrement rauque, de l’“Artiste du Peuple” Mai Hoa est la marque distinctive de l’album. Sa façon de chanter, douce et intime, donne à l’auditeur la sensation d’une promenade partagée dans les rues de Hanoï. Sa voix, sans démonstration technique excessive, est naturelle et pleine d’émotion, suffisante pour évoquer des souvenirs communs tout en restant fraîche et jeune. Les moments d’intensité ne sont pas forcés mais spontanés, ajoutant vie et souffle à chaque chanson.

Ce qui rend cet album spécial, c’est l’équilibre entre nostalgie et modernité. La musique conserve des traits familiers et chaleureux, tandis que les arrangements sont légers et subtils, créant un espace aéré où la voix peut s’épanouir. Chaque chanson est comme une petite toile avec ses propres couleurs, transportant l’auditeur à travers les saisons d’automne, les crépuscules, vers des instants paisibles et silencieux de Hanoï. La musique n’envahit pas l’auditeur mais permet aux émotions de s’imprégner doucement, invitant chacun à évoquer librement ses propres souvenirs.

L’album offre aussi un moyen naturel pour les jeunes générations d’aborder la musique sur Hanoï. Les chansons conservent leur essence mais sont suffisamment renouvelées pour être accessibles et toucher les émotions de plusieurs générations.

Rapprocher les jeunes de l’âme de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Si le précédent album de Mai Hoa - Nốt trầm Vol 1 - se concentrait sur la profondeur lyrique, Hà Nội cờ hoa ouvre un espace plus lumineux, avec des nuances joyeuses et ensoleillées. Cette évolution montre une artiste qui garde ses forces tout en osant explorer des registres plus élevés et des rythmes nouveaux, créant ainsi un portrait musical multidimensionnel de Hanoï.

Malgré certains passages familiers, l’album n’ennuie pas l’auditeur. Chaque chanson est une halte, un coin de rue de Hanoi à admirer et ressentir. De Hà Nội trái tim hồng avec sa douceur chaleureuse, à Nhớ mùa thu Hà Nội empreinte de mélancolie douce, Trời Hà Nội xanh (Le ciel bleu de Hanoï) évoquant la fraîcheur du ciel d’automne, jusqu’à Chiều Hà Nội et Chị tôi, chacune laisse une empreinte unique, comme des tranches de vie authentiques et émotionnelles.

La musique de Hà Nội cờ hoa raconte avec douceur un Hanoï animé mais toujours raffiné et délicat. La voix grave de Mai Hoa peut s’élever tout en restant chaleureuse et proche. Cet album est une promenade sonore dans laquelle chaque auditeur peut entrer, ressentir et laisser ses souvenirs se mêler à l’histoire de Hanoï.

Xuân Hoàng/CVN