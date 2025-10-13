Hanoï accueille le Festival des cultures du monde 2025

Pour sa première édition, le Festival des cultures du monde à Hanoï a suscité un vif intérêt auprès des touristes nationaux et internationaux. Cet événement était non seulement une occasion de mettre à l'honneur et de promouvoir la culture vietnamienne, mais aussi une passerelle pour rapprocher la culture du monde des Vietnamiens.

Photo : KTDT/CVN

Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, le premier Festival des cultures du monde à Hanoï, intitulé "La culture comme fondement, l'art comme moyen", s'est tenu du 10 au 12 octobre à la Cité impériale de Thang Long et a attiré un grand nombre de visiteurs et de touristes.

Événement phare de la diplomatie culturelle vietnamienne en 2025, le festival affiche une ampleur sans précédent : 48 pays, 45 espaces culturels, 34 stands culinaires internationaux, 23 troupes artistiques vietnamiennes et étrangères, 12 maisons d'édition et d'exposition de livres, et 22 pays participant aux projections de films internationaux. Il s'agit du plus grand événement de diplomatie culturelle de l'histoire du Vietnam, soulignant le statut croissant de Hanoï comme un "rendez-vous idéal" pour les échanges culturels internationaux.

Une bonne impression

Pato Munoz, chargé du stand culinaire de la délégation mexicaine, s'est dit ravi d'être présent à un festival d'une telle envergure. Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement vietnamien pour avoir créé des opportunités permettant aux autres pays de partager leur culture avec les Vietnamiens.

En apportant au Festival le célèbre gâteau traditionnel de son pays, le taco, Pato Munoz espère que les saveurs uniques de ce plat plairont aux Vietnamiens comme aux touristes et contribueront à faire connaître la cuisine mexicaine.

Photo : KTDT/CVN

Tinneke Everaert, une touriste belge, a été extrêmement surprise de retrouver nombre de ses amis, malgré sa visite fortuite due à la foule. Passionnée de gastronomie et ayant voyagé dans de nombreux pays, après avoir découvert la rue gastronomique, elle a exprimé son amour pour les savoureux rouleaux de printemps frits vietnamiens (chả giò). "C'est une saveur qu'elle n'avait jamais goûtée en Belgique", a-t-elle dit.

"Je trouve la cuisine vietnamienne excellente, avec des saveurs très riches, différentes de celles des plats européens. Elle offre également un mélange de saveurs très intéressant", a estimé Shauna, une touriste britannique.

Participant à la préparation du Festival et interagissant directement avec les visiteurs lors de l’événement, le jeune Philippin Nino Paul W. Sevilla (18 ans), a exprimé son enthousiasme à l'idée de faire partie du Festival. "Je suis venu ici en tant que bénévole. Je souhaite avant tout découvrir la culture et les traditions de chaque pays. Le Festival est formidable car il offre une telle diversité culturelle, traditionnelle et artistique. C'est une véritable bénédiction d'en être témoin. De plus, nous souhaitons également faire découvrir l'art, l'artisanat et la culture traditionnelle des Philippines au monde entier, notamment au Vietnam", a-t-il partagé.

Promouvoir l'image du Vietnam

Outre ses activités culinaires et ses spectacles artistiques impressionnants, le premier Festival des cultures du monde à Hanoï était aussi l'occasion pour le Vietnam en général, et Hanoï en particulier, de présenter une toute nouvelle image du Vietnam et de ses habitants.

Photo : KTDT/CVN

Nino Paul W. Sevilla (Philippines) a confié : "Cet événement m'a impressionné par les Vietnamiens. Ils sont très amicaux, adorables, sincères et extrêmement sérieux dans ce qu'ils font. C'est formidable de pouvoir rencontrer des gens comme eux. Je suis à Hanoï depuis trois semaines et, si possible, j'aimerais y rester quatre ou cinq ans. J'adore le peuple vietnamien".

Le touriste suédois, Edvin Pettersson, a exprimé son impression de la diversité de la culture vietnamienne. "Je constate que de nombreuses cultures du monde convergent lors du Festival. Grâce à cet événement, je découvre la richesse, la diversité et l'originalité de la culture vietnamienne. Je constate que les Vietnamiens sont vraiment amicaux et hospitaliers grâce aux activités proposées".

Shahram Salimi (Iran), propriétaire de la marque "1001 Tapis", a exprimé sa profonde admiration pour le gouvernement vietnamien et le Comité populaire de Hanoï pour l'organisation réussie d'un événement d'une telle envergure. Ayant vécu au Vietnam pendant plus de 17 ans et ayant eu de nombreuses occasions de découvrir la culture vietnamienne et de participer à de nombreux événements culturels majeurs, cet homme d’affaires a été profondément touché par la soirée d'ouverture et les activités du Festival des cultures du monde à Hanoï en 2025.

"Il s'agit d'un événement international majeur. Le Vietnam a une très longue histoire. Par conséquent, grâce au premier Festival des cultures du monde à Hanoï, de plus en plus de personnes comprennent mieux le Vietnam. Vous faites un excellent travail de promotion de l'image du Vietnam, de sa culture, de ses hommes à l'international", a confié Shahram Salimi.

Quê Anh/CVN