Le Premier ministre participe au premier Festival des cultures du monde à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l'ouverture du premier Festival des cultures du monde à la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï, le 10 octobre au soir.

>> Hanoï prête à accueillir le premier Festival des cultures du monde

>> À Hanoï, l’Italie se dévoile au miroir de son cinéma contemporain

>> Trois nouveaux circuits pour découvrir le patrimoine mondial de Côn Son-Kiêp Bac

Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire municipal, l'événement a réuni Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, ainsi que des représentants de ministères, d'agences et de près de 50 ambassades et organisations internationales au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ce festival, une première à Hanoï, a accueilli près de 50 pays. Intitulé « La culture comme fondement, l'art comme moyen », il vise à créer une plateforme dynamique où les cultures du monde convergent, se connectent et rayonnent.

Véritable passerelle d'échanges culturels, cet événement met en valeur les trésors culturels internationaux auprès du public vietnamien tout en promouvant le riche patrimoine du Vietnam à l'échelle internationale. Il vise à renforcer les liens interpersonnels, à approfondir la compréhension mutuelle et à consolider le rôle émergent de Hanoï comme pôle culturel mondial dans la nouvelle ère.

Événement phare de la diplomatie culturelle vietnamienne en 2025, le festival affiche une ampleur sans précédent : 48 pays, 45 espaces culturels, 34 stands culinaires internationaux, 23 troupes artistiques vietnamiennes et étrangères, 12 maisons d'édition et d'exposition de livres, et 22 pays participant aux projections de films internationaux. Il s'agit du plus grand événement de diplomatie culturelle de l'histoire du Vietnam, soulignant le statut croissant de Hanoï comme un « rendez-vous idéal » pour les échanges culturels internationaux.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses sincères condoléances aux personnes touchées par les récentes catastrophes naturelles, notamment les tempêtes et les inondations dévastatrices qui ont frappé le Vietnam. Il a exhorté les communautés nationales et internationales à se mobiliser pour soutenir les familles touchées, soulignant la solidarité face aux pertes et aux difficultés.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam mettait en œuvre les orientations du Parti pour faire de la culture une véritable force intérieure, unissant les peuples et les économies. Le pays développe des industries culturelles et du divertissement dans le cadre de ses efforts d'internationalisation de la culture vietnamienne tout en s'intégrant à la civilisation mondiale, tout en préservant l'identité nationale. Cela permettra aux Vietnamiens de profiter de la richesse des valeurs culturelles nationales et mondiales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les ministères, les secteurs, les localités et, en particulier, les pays ayant des ambassades et des consulats au Vietnam, à continuer de soutenir le festival afin qu'il devienne une marque culturelle annuelle, contribuant ainsi à incarner non seulement la force intérieure, mais aussi la solidarité internationale et la compassion partagée, en particulier pour ceux qui subissent les effets du changement climatique – un défi mondial qui exige solidarité internationale, multilatéralisme et soutien mutuel, la culture étant un pont essentiel.

Photo : VNA/CVN

Suite à l'intervention du Premier ministre, le Représentant principal de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Baker, a exprimé sa profonde sympathie pour les régions touchées par les récentes catastrophes naturelles dans le pays. Il a souligné qu'en période difficile, la culture rappelle à l'humanité ses racines, sa résilience et sa compassion.

Il a déclaré que le festival offre aux nations l'occasion de partager leurs traditions et leurs innovations. Il a appelé les pays à œuvrer ensemble pour un avenir où la culture inspire, unit et renforce les communautés face à l'adversité.

Après la cérémonie d'ouverture, un spectacle musical spécial intitulé « Couleurs du Vietnam – Rythmes du monde » a été présenté, avec la participation d'artistes vietnamiens et internationaux de renom.

Dans le cadre du festival, diverses activités d'échange culturel auront lieu du 11 au 12 octobre à la citadelle impériale de Thang Long, promettant aux visiteurs des expériences artistiques uniques et une compréhension approfondie de la diversité culturelle mondiale.

VNA/CVN