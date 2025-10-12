Des écoles aux temples : la stratégie de Phu Tho pour perpétuer le chant xoan

Dans le riche trésor de l'art populaire vietnamien, le chant xoan (chant printanier) de la province de Phu Tho (Nord) occupe une place unique. Cette forme d'art est intrinsèquement liée au culte des rois Hùng - les fondateurs mythiques de la nation.

Photo : VNA/CVN

Avec ses mélodies et ses paroles, à la fois simples et d'une profondeur culturelle remarquable, le chant xoan est bien plus qu'un spectacle ; il reflète la vie spirituelle des habitants de la terre ancestrale et promeut l'identité vietnamienne.

Une expression artistique issue des racines culturelles vietnamiennes

Né il y a plusieurs millénaires, le chant xoan accompagne traditionnellement les fêtes printanières, les rituels de prière pour de bonnes récoltes et la commémoration des mérites des rois Hùng.

La tradition veut qu'au début de la nouvelle année, les villageois organisaient des représentations du chant xoan dans la cour de la maison communale pour louer les ancêtres, prier pour une récolte abondante, la paix familiale et l'harmonie communautaire. C'est pourquoi le chant xoan est aussi appelé "chant de la cour de la maison communale", illustrant le lien étroit entre la croyance et la vie collective.

Structuré en trois parties - les chants dédiés aux divinités, les chants rituels et les chants festifs -, il combine harmonieusement le chant, la danse et la musique, créant un ensemble artistique à la fois sacré et familier. Comme le souligne Pham Ba Khiêm, chercheur en culture populaire de la province de Phu Tho, le chant xoan est un miroir des coutumes et des pratiques des résidents agricoles du Nord.

Un héritage préservé pour les générations futures

La valeur distinctive et la vitalité durable du chant xoan ont été reconnues mondialement. En 2011, l'UNESCO a inscrit ce chant sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Seulement six ans plus tard, grâce aux efforts concertés du système politique, de la communauté et au dévouement des artisans, le chant a été retiré de cette liste pour devenir un patrimoine culturel immatériel représentatif de l'humanité en 2017. C'est une fierté pour les habitants de Phu Tho et pour toute la nation vietnamienne.

Ces dernières années, la province de Phu Tho a déployé des mesures multidimensionnelles pour pérenniser et promouvoir le chant xoan. La localité a restauré les quatre troupes de xoan originelles, rénové les maisons communales - les espaces de représentation traditionnels - et organisé des festivals liés au chant. Les autorités encouragent les artisans âgés à transmettre leurs connaissances à la jeune génération.

Un point marquant est l'introduction du chant xoan dans les écoles locales. Du primaire au secondaire, les élèves apprennent les airs de base et s'informent sur l'histoire et la signification culturelle de cet héritage. De nombreux enfants deviennent les "graines" qui perpétueront la passion.

Photo : VNA/CVN

Des spectacles et échanges culturels sont organisés régulièrement pour valoriser l'art traditionnel et encourager la participation communautaire. Surtout, la province intègre désormais le chant xoan dans les circuits touristiques au Temple des rois Hùng et au village ancien de Hùng Lô, offrant aux visiteurs une expérience culturelle authentique.

Selon Duong Hoàng Huong, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la stratégie future consiste à créer un produit emblématique : "le chant xoan des villages anciens". Cela permettra de lier les principaux sites et d'offrir aux touristes une découverte des lieux d'origine.

Ainsi, le chant xoan se positionne comme un produit touristique phare, jouant un rôle crucial dans le développement socioéconomique et le rayonnement international de la province de Phu Tho.

VNA/CVN