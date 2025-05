Les danseurs de Mudra Creations au Vietnam pour promouvoir les échanges culturels

Le groupe de danse folklorique indien Mudra Creations a entamé une tournée au Vietnam du 28 au 31 mai pour favoriser les échanges culturels et renforcer les relations entre le Vietnam et l'Inde.

La tournée a débuté le 28 mai au soir par un spectacle à l’Opéra de Hai Phong. Ils poursuivront leurs concerts dans deux salles : l’Université nationale d’éducation artistique de Hanoï le 29 mai, puis un spectacle au Centre de la culture, de l’information et des sports de l’arrondissement de Bac Tu Liêm le 30 mai.

Le groupe clôturera sa tournée au Centre des expositions de la province de Lang Son le 31 mai.

Basé dans le Maharashtra, en Inde, Mudra Creations est connu pour son mélange de danses indiennes traditionnelles et modernes, notamment le Lavani, le Koli et le Bollywood. Le groupe a représenté l’Inde lors de divers événements culturels prestigieux et a reçu de nombreux prix.

