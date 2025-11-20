Le Festival international de la culture culinaire, saveurs et amitiés du monde

Le Festival international de la culture culinaire 2025, se tiendra les 22 et 23 à Hanoï sur le thème "Voyage de saveurs", promettant son lot de rencontres et de découvertes de l’essence de la gastronomie vietnamienne et mondiale.

Cet événement est depuis longtemps un élément important du programme d’activités de l’ambassade d’Argentine au Vietnam. C’est également l’un des principaux événements inscrits dans les plans d’action de la diplomatie culturelle de l’ambassade, visant à rapprocher la cuisine argentine du public vietnamien, a déclaré au journal Nhân Dân (Peuple) l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Marcos Antonio Bednarski.

Photo : DSQ/CVN

Organisé par le Département des services du Corps diplomatique, l’édition de cette année vise à promouvoir les échanges culturels tout en faisant découvrir aux visiteurs internationaux les paysages magnifiques et l’hospitalité légendaire du Vietnam.

"Je constate que le peuple vietnamien est extrêmement ouvert à la découverte de nouvelles saveurs et à l’appréciation des cuisines étrangères. Cela contribue à rapprocher les peuples vietnamien et argentin", a affirmé le diplomate argentin, ajoutant que l’Argentine est actuellement championne du monde de football et compte de très nombreux supporters au Vietnam.

Cette année, le stand de l’Argentine présentera de nombreux plats traditionnels typiques tels que le choripán servi avec sa sauce chimichurri, les empanadas (à la fois à la viande et végétales), les petits gâteaux alfajores et le dulce de leche, des desserts caractéristiques de ce pays d’Amérique du Sud. Il y aura également une sélection de vins fins à déguster sur place ou à emporter, ainsi que le yerba mate — une boisson argentine emblématique, reconnue pour ses bienfaits pour la santé.

L’ambassadeur Marcos Antonio Bednarski a fait savoir que, durant les préparatifs, l’équipe de l’ambassade a toujours fait preuve de minutie, car chaque plat et chaque message évoque l’image de la nation. Un grand avantage pour l’ambassade est la présence à Hanoi du restaurant argentin authentique, "Los Fuegos", qui apporte un soutien enthousiaste dans la préparation des plats.

Évoquant sa première participation au festival, en 2024, il a été particulièrement impressionné par l’atmosphère amicale et la joie des festivaliers, dont beaucoup se sont arrêtés au stand argentin et ont loué la qualité de sa cuisine. La représentation de tango a également reçu un accueil chaleureux de la part du public.

Pour le diplomate, le Festival international de la culture culinaire est non seulement l’occasion de promouvoir la gastronomie de son pays, mais aussi de manifester son esprit de solidarité avec le Vietnam à travers les activités caritatives de l’événement.

Les propositions sont multiples, s’additionnent ou se conjuguent entre expositions et dégustations culinaires, défilé de mode culinaire, festival de la bière internationale, spectacles artistiques, et échanges culturels, offrant un panorama exceptionnel de l’excellence culinaire mondiale et confirmera le rôle du Vietnam comme terre d’accueil pour les cultures du monde.

VNA/CVN