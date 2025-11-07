La Journée du droit 2025 : vers une société respectueuse de la loi

Le Conseil national de coordination de la diffusion et de l’éducation juridiques a organisé, dans l’après-midi du 7 novembre, à Hanoï, une cérémonie en réponse à la Journée du droit de la République socialiste du Vietnam 2025.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân y a assisté et a prononcé un discours d’orientation.

L’événement a également réuni le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, président du Conseil de coordination, le ministre de la Justice Nguyên Hai Ninh, vice-président permanent du Conseil, ainsi que des représentants des ministères, des branches, des organisations de masse, des provinces et des villes, avec l’accompagnement de la Banque d’Agriculture et de Développement rural du Vietnam (Agribank).

Dans son allocution d’ouverture, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a rappelé que la Journée du Droit, célébrée le 9 novembre, commémore la promulgation de la première Constitution de la République démocratique du Vietnam en 1946, marquant un jalon historique affirmant le rôle suprême de la Constitution et du droit dans la vie nationale.

Après treize ans de mise en œuvre, cette Journée est devenue un événement politico-juridique majeur, suscitant une large participation des ministères, des localités et de la population, à travers de nombreuses activités concrètes et adaptées aux besoins de chaque secteur.

Le vice-Premier ministre a souligné que la célébration de cette année revêt une signification particulière dans le contexte de la mise en œuvre de la Résolution N°66-NQ/TW du Bureau politique du 30 avril 2025 sur le renouveau du travail d’élaboration et d’application des lois, répondant aux exigences de développement du pays à l’ère nouvelle.

Cette Résolution identifie l’institution comme “la percée des percées”, tout en appelant à améliorer l’efficacité de l’application du droit, à renforcer la culture du respect de la loi et à assurer une cohérence étroite entre la conception et la mise en œuvre des textes législatifs.

Dans ce contexte, la Journée du droit du Vietnam contribue non seulement à affirmer la primauté du droit dans l’État de droit socialiste, mais aussi à sensibiliser les citoyens à la légalité, à promouvoir la culture juridique, à valoriser la discipline, la liberté dans le cadre de la loi et le respect des valeurs humaines.

Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a affirmé que le Parti et l’État accordent une attention particulière à l’édification du système juridique, fondement essentiel du développement national et de la gouvernance.

Durant la XVe législature, le travail législatif s’est intensifié, avec une meilleure coordination entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Depuis le début du mandat, l’Assemblée a adopté 99 lois et 41 Résolutions normatives ; à sa 10e session en cours, elle examine 53 projets de lois et Résolutions destinés à lever les obstacles, à stimuler le développement socio-économique et à garantir les droits de l’homme et du citoyen.

Appréciant la collaboration étroite du gouvernement, du ministère de la Justice et des organes parlementaires, Trân Thanh Mân a noté de nombreux progrès dans l’élaboration du droit, visant à parachever l’institution pour soutenir la croissance économique, renforcer la défense, la sécurité et consolider le système politique.

Le Bureau politique a promulgué la Résolution N°66-NQ/TW, et l’Assemblée nationale, la Résolution N°197/2025/QH15, introduisant des mécanismes et politiques spéciaux pour créer des percées dans l’élaboration et l’application des lois. Ces mesures ont permis de résoudre plusieurs points de blocage et d’améliorer les politiques en faveur du personnel chargé de la construction juridique.

Toutefois, le président de l’Assemblée nationale a reconnu que le travail législatif et la diffusion du droit restent en deçà des exigences de développement rapide et durable du pays.

Il a ainsi appelé les ministères, branches et localités à poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des Résolutions 66 et 197, conformément à l’instruction du secrétaire général du Parti, Tô Lam, visant à faire du système juridique un avantage concurrentiel national et à considérer l’élaboration du droit comme “la percée des percées”.

Il a également insisté sur la nécessité de publier rapidement les textes d’application pour éviter la situation de “lois en attente de décrets” ou de “décrets en attente de circulaires”, tout en créant un environnement juridique transparent, sûr et à faible coût de conformité pour les citoyens et les entreprises.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs exhorté à accélérer la transformation numérique et à appliquer l’intelligence artificielle dans la vulgarisation et l’éducation juridiques, tout en optimisant les fonctionnalités du Portail national du droit au service du public. Il a demandé d’améliorer la qualité des projets de loi soumis au gouvernement, de renforcer l’examen des Commissions parlementaires, notamment celles des affaires juridiques et judiciaires, afin de garantir la durabilité et la pertinence des lois adoptées.

Trân Thanh Mân a enfin souligné l’importance de l’exemplarité des cadres, fonctionnaires et agents publics dans le respect et la diffusion du droit, appelant chaque citoyen à s’informer et à comprendre la loi pour mieux protéger ses droits légitimes et contribuer à une société disciplinée.

Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung et les responsables des ministères ont procédé au lancement officiel de la version complète du Portail national du droit (phapluat.gov.vn), plateforme numérique majeure développée par le ministère de la Justice avec l’accompagnement du groupe FPT.

Ce portail intègre six fonctionnalités innovantes : une interface moderne adaptée à tous les supports, l’intégration du système d’identification électronique VNeID, une base de données ouverte connectée aux ministères et localités, une version anglaise destinée aux investisseurs étrangers et au public international avec des informations officielles fournies par l’Agence Vietnamienne d’Information, la connexion aux réseaux sociaux et l’utilisation de l’intelligence artificielle via un assistant juridique virtuel.

Cette plateforme vise à “accompagner les citoyens et les entreprises dans l’ère nouvelle”, contribuant à la réforme institutionnelle et à la construction de l’État de droit socialiste.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a remis des certificats de mérite du Premier ministre à des collectifs et individus exemplaires dans la mise en œuvre du droit pour la période 2024–2025, ainsi que des distinctions honorifiques “Figures exemplaires du droit 2025”.

