Célébration de la Journée du droit du Vietnam

La Journée du droit du Vietnam 2025 (9 novembre) a été célébrée le 7 novembre au ministère de la Justice. L’événement a été retransmis en ligne dans les 34 villes et provinces du pays et diffusé en direct sur le portail national du droit.

La cérémonie a eu lieu en présence de hauts dirigeants, de représentants de nombreux ministères et agences centrales, des autorités locales ainsi que d’organisations politiques et sociales.

Cette célébration s’inscrit dans un contexte de profondes réformes institutionnelles, guidées par plusieurs résolutions du Bureau politique, visant la prospérité et le développement du pays dans la nouvelle ère. La Journée du droit est ainsi considérée comme un événement d’une grande importance politique et juridique, contribuant à la préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti.

À cette occasion, le ministère de la Justice a présenté la version officielle du Portail national du droit, dotée de fonctionnalités numériques avancées pour faciliter l’accès des citoyens et des entreprises à l’information juridique.

La Journée du droit du Vietnam est également l’occasion d’honorer les collectifs et individus exemplaires dans la construction et l’application du droit, tout en renforçant la conscience civique et la culture de la légalité, au service d’un Vietnam prospère, démocratique, équitable et civilisé.

