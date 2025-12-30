Le dirigeant yéménite Alimi décrète l'état d'urgence pour 90 jours

>> Les Houthis revendiquent plusieurs attaques contre des villes israéliennes
Cette décision comprend un embargo aérien, maritime et terrestre de 72 heures dans tous les ports et postes-frontières du pays, avec effet immédiat, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle Saba. M. Alimi a également annulé un pacte de sécurité avec les Emirats arabes unis (EAU) après que le Conseil de transition du Sud, soutenu par les EAU, a pris le contrôle de vastes territoires dans les provinces de l'Hadramout et de Mahra. Il a ordonné leur retrait de ces deux provinces sous 24 heures.
Xinhua/VNA/CVN