Le dirigeant yéménite Alimi décrète l'état d'urgence pour 90 jours

Le président du Conseil de direction présidentiel du Yémen, Rachad al-Alimi, a décrété mardi 30 décembre l'état d'urgence dans tout le pays pour une durée de 90 jours, invoquant la nécessité de préserver la sécurité nationale et de maintenir l'ordre public.

Cette décision comprend un embargo aérien, maritime et terrestre de 72 heures dans tous les ports et postes-frontières du pays, avec effet immédiat, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle Saba. M. Alimi a également annulé un pacte de sécurité avec les Emirats arabes unis (EAU) après que le Conseil de transition du Sud, soutenu par les EAU, a pris le contrôle de vastes territoires dans les provinces de l'Hadramout et de Mahra. Il a ordonné leur retrait de ces deux provinces sous 24 heures.

Xinhua/VNA/CVN