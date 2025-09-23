Yémen : un navire marchand attaqué au large d'Aden, son équipage reste sain et sauf

Notant que l'incident s'était produit à environ 120 milles nautiques (environ 225 km) à l'est de la ville portuaire d'Aden, dans le Sud du Yémen, l'UKMTO a indiqué que le capitaine du navire avait signalé "un éclaboussement et le bruit d'une explosion" près de son bâtiment à 3H20 GMT. Cependant, le navire et son équipage ont été confirmés comme sains et saufs et ont poursuivi leur voyage jusqu'à leur prochaine escale. Bien qu'aucun groupe n'ait jusqu'à présent revendiqué l'attaque, l'organisme a conseillé aux autres navires transitant dans la région de faire preuve de prudence et de signaler toute activité suspecte. Le golfe d'Aden fait partie d'un couloir maritime vital reliant la mer Rouge et la mer d'Arabie. Ces derniers mois, cette voie navigable et la mer Rouge voisine ont été le théâtre d'attaques répétées contre la navigation commerciale, attribuées au groupe houthi du Yémen. Ce dernier affirme que ses opérations sont destinées à faire pression sur Israël et ses alliés par solidarité avec les Palestiniens dans le cadre du conflit de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN