Commémoration des soldats tombés pendant les années de guerre au Cambodge

À l’occasion du 77 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), l'ambassade du Vietnam au Cambodge et le ministère cambodgien de la Défense ont organisé le 26 juillet une cérémonie d'offrande de fleurs et d'encens pour commémorer les héros tombés au Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge dans la capitale Phnom Penh.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang a affirmé que le soutien de l'armée et du peuple vietnamiens à l'armée et au peuple cambodgiens dans la lutte pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot le 7 janvier 1979 était un événement extrêmement important pour les deux nations. Grâce aux sacrifices et à l'aide opportune des soldats volontaires vietnamiens, ainsi qu'aux efforts de l'armée et du peuple cambodgiens, les deux pays ont renversé ensemble le régime génocidaire de Pol Pot.

Selon le diplomate vietnamien, pour remporter cette victoire, de nombreux soldats volontaires vietnamiens ainsi que des soldats et habitants cambodgiens ont sacrifié leur vie pour l'indépendance. Les Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge dont la construction a été convenue par les dirigeants des deux pays dans la capitale Phnom Penh ainsi que dans d'autres localités du Cambodge, sont autant de témoignages vivants de la reconnaissance de leurs grands sacrifices.

L'ambassadeur Nguyên Huy Tang a souligné que les activités annuelles d'offrande d'encens et de fleurs à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, le 27 juillet, visent non seulement à rappeler les mérites des martyrs héroïques vietnamiens, mais aussi à exprimer leur gratitude aux martyrs cambodgiens sacrifiés pour l’indépendance du peuple cambodgien.

Le général Yun Min, secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Défense, a exprimé son honneur d'assister à cet événement, avec l’ambassade du Vietnam. Il a souligné que l'événement était une chance de revenir des souvenirs, des grandes contributions et du Vietnam, des relations de longue date, le soutien et l'assistance mutuels entre les deux pays.

