Hanoï

Les dirigeants honorent la mémoire des martyrs et du Président Hô Chi Minh

Une délégation des dirigeants du Parti et de l'État est allée, samedi 27 juillet à Hanoï, fleurir le Mémorial des héros morts pour la Patrie et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, à l’occasion du 77 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs.

La délégation est composée du président de la République, Tô Lâm ; du Premier ministre Pham Minh Chinh ; du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ; du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Luong Cuong ; et du secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên.

L’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng, Nguyên Thi Kim Ngân et Vuong Dinh Huê, ainsi que de nombreux autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État ont également assisté à cet événement.

La délégation a déposé une couronne de fleurs portant l’inscription "Reconnaissance éternelle envers les héros morts pour la Patrie" au Mémorial des héros morts pour la Patrie, et avec un respect et une gratitude infinis, elle s’est recueillie à la mémoire des enfants vietnamiens qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, le bonheur du peuple.

Ensuite, les dirigeants du Parti et de l’État ont déposé une couronne de fleurs portant l’inscription "Reconnaissance éternelle envers le grand Président Hô Chi Minh" et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Ils ont exprimé leur gratitude infinie et rendu hommage aux grands mérites du Président Hô Chi Minh pour la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Dans la même matinée, les délégations de la Commission militaire centrale - ministère de la Défense ; de la Commission centrale du Parti de la Police - ministère de la Police ; du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Front de la Patrie de la ville de Hanoï sont allées fleurir le Mémorial des héros morts pour la Patrie et rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

