La visite du dirigeant Tô Lâm en Nouvelle-Zélande impulse les liens stratégiques

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, s’attend à ce que la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du 12 au 14 août, insuffle une nouvelle dynamique au partenariat stratégique global, les deux parties cherchant à traduire ce cadre rehaussé en une coopération plus substantielle.

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État d’un secrétaire général du Parti et président vietnamien dans ce pays depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global ; cette visite offre aux deux parties l’occasion de définir les priorités de cette nouvelle phase relationnelle.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a déclaré à la presse que cette visite témoigne de la grande importance que le Vietnam accorde à la Nouvelle-Zélande en tant que partenaire clé et efficace dans le Pacifique Sud, et qu’elle devrait donner un nouvel élan au développement de liens bilatéraux plus approfondis, substantiels et efficaces.

Transformer le cadre renforcé en résultats concrets

L’ambassadeur a souligné que le rehaussement des relations bilatérales a ouvert un nouveau chapitre de la coopération ; toutefois, la priorité est désormais de traduire les engagements politiques inscrits dans ce nouveau cadre en programmes et résultats concrets.

Les deux pays mettent actuellement en œuvre leur programme d’action pour le partenariat stratégique global (période 2025-2030), lequel constitue un socle solide pour élargir la coopération, tant dans les domaines établis qu’émergents.

Selon le diplomate, les deux parties doivent poursuivre le renforcement de leurs liens politiques et sécuritaires, intensifier les échanges de haut niveau ainsi que les échanges entre les peuples, et optimiser l’utilisation des mécanismes de coopération bilatérale existants.

Les relations économiques constituent une autre priorité. Le Vietnam est actuellement le 12e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, représentant environ 2,1% du volume total des échanges commerciaux de la Nouvelle-Zélande qui est le 41e partenaire commercial du Vietnam.

Selon les statistiques du Département des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande a atteint 1,5 milliard de dollars américains en 2025, soit une hausse de 15,8 % par rapport à 2024. Rien qu’au cours du premier semestre 2026, ce chiffre s'est élevé à 844,4 millions de dollars américains, en progression de 14,6 % sur un an.

Dô Huu Tung, premier secrétaire, de l’Office du commerce du Vietnam en Nouvelle-Zélande, a souligné que la Nouvelle-Zélande représentait un marché ouvert aux biens de consommation, englobant des catégories de produits pour lesquelles le Vietnam dispose d'atouts à l'exportation, tels que les textiles et l'habillement, les composants électroniques, les produits du bois ainsi que les machines et équipements. Toutefois, le principal défi auquel sont confrontées les entreprises vietnamiennes demeure celui des barrières techniques liées à la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, pour les autres marchandises - notamment les produits industriels et de consommation -, les procédures d’importation sont relativement favorables. Lorsque les entreprises néo-zélandaises souhaitent passer commande, les démarches de commande et de dédouanement sont simples, efficaces et transparentes, favorisant ainsi une coopération accrue entre les deux parties.

Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le volume des échanges bilatéraux à 3 milliards de dollars américains ; cet objectif nécessite des efforts accrus pour lever les barrières techniques, faciliter l’accès au marché et mieux tirer parti de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), du Partenariat économique global régional (RCEP) et de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) auxquels ils sont tous deux parties, selon l’ambassadeur Phan Minh Giang.

Le secteur de l’éducation, point fort historique des relations bilatérales, devrait également être développé afin de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité.

La technologie et l’action climatique offrent de nouvelles opportunités

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur Phan Minh Giang, la science, la technologie et la réponse au changement climatique émergent comme de nouveaux piliers du partenariat stratégique global.

Les deux parties disposent d’une marge de manœuvre pour renforcer leur coopération dans les domaines de l’innovation, de la transformation numérique, de l’agriculture intelligente, de la protection de l’environnement, de la réduction des émissions et de la transition écologique, ainsi que des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire.

Ces secteurs offrent l’occasion d’associer les atouts et l’expérience de la Nouvelle-Zélande à la demande croissante du Vietnam en matière de technologies, d’innovation et de solutions de développement durable.

Une telle coopération pourrait stimuler les relations bilatérales tout en aidant les deux pays à relever des défis communs liés au changement climatique, à l’énergie et au développement durable.

Une meilleure connectivité et des liens humains renforcés

L’amélioration de la connectivité directe entre les deux pays pourrait également donner un élan considérable aux relations bilatérales.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a suggéré que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande œuvrent à la mise en place de liaisons aériennes directes ou d’options de correspondance plus pratiques, ce qui faciliterait les déplacements et multiplierait les opportunités dans les domaines du tourisme, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

La communauté vietnamienne de Nouvelle-Zélande constitue un autre lien important entre les deux pays. L’ambassadeur a souligné que cette communauté s’est bien intégrée à la société néo-zélandaise tout en préservant ses liens culturels avec le Vietnam et en contribuant à l’amitié bilatérale.

Au cours de cette visite, le secrétaire général et président Tô Lâm devrait rencontrer des représentants de la communauté vietnamienne de Nouvelle-Zélande ainsi que de certains pays insulaires du Pacifique Sud. Cette rencontre permettra aux Vietnamiens résidant à l’étranger de faire part de leurs aspirations et de leurs contributions au développement national, tout en renforçant leur rôle de trait d’union entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Une nouvelle phase pour les relations bilatérales

Qu’il s’agisse de politique, de commerce, d’éducation, de technologie, d’action climatique ou d’échanges entre les peuples, la visite à venir devrait permettre de traduire le partenariat stratégique intégral en résultats plus concrets.

Pour les deux parties, la priorité n’est plus seulement d’élargir le champ de la coopération, mais de transformer ce nouveau cadre stratégique en projets pratiques et en avantages tangibles pour les entreprises et les populations.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a exprimé sa conviction que cette visite pourrait ainsi donner un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, favorisant un développement du partenariat stratégique global plus approfondi, plus efficace et mutuellement bénéfique.

VNA/CVN