Nouvelle-Zélande - Vietnam : les liens entre les peuples, un pilier du partenariat stratégique intégral

La visite du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Nouvelle-Zélande ouvre une nouvelle étape dans les relations bilatérales. L’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam souligne l’importance de renforcer les échanges entre les peuples, notamment dans l’éducation, la jeunesse, la culture et le tourisme, pour approfondir le partenariat stratégique intégral.

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À l’occasion de la visite officielle en Nouvelle-Zélande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le président par intérim de l’Association d’amitié Nouvelle-Zélande - Vietnam (NZVFA), Anand Satyanand, souligne que la visite du haut dirigeant vietnamien intervient à un moment particulièrement significatif, alors que les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande sont entrées dans une nouvelle phase, plus ambitieuse, après leur élévation au niveau de partenariat stratégique intégral.

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Anand Satyanand a estimé que ce nouveau cadre offrait une base plus solide pour approfondir la coopération bilatérale. Toutefois, son succès ne dépend pas uniquement des relations entre les deux gouvernements, mais aussi, dans une large mesure, des liens étroits entre les peuples des deux pays.

Anand Satyanand a souligné que la visite de Tô Lâm constituait un encouragement important pour la NZVFA et rappelé que les échanges entre les peuples représentaient une composante essentielle de l’ensemble des relations bilatérales.

L’éducation constitue, selon lui, l’un des domaines offrant le plus de possibilités. Le Vietnam dispose d’une population jeune et ambitieuse, tandis que la Nouvelle-Zélande possède des atouts importants dans les domaines de l’éducation et du développement des compétences. Les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans la formation pratique et professionnelle, la recherche, les échanges d’étudiants et les programmes de stages.

Anand Satyanand a également insisté sur la nécessité de donner davantage de possibilités à la jeune génération de jouer un rôle moteur. Les programmes d’échanges de jeunes, les activités bénévoles, l’entrepreneuriat et les projets communs peuvent contribuer à former une génération qui se comprend mieux, et qui deviendra à terme un partenaire et un ami durable entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

La culture et le tourisme constituent également des passerelles importantes. Les deux pays disposent de traditions culturelles riches et entretiennent un lien profond avec la nature. Le renforcement des échanges culturels et des initiatives touristiques permettrait ainsi aux populations des deux pays de mieux découvrir et apprécier leurs cultures et leurs pays respectifs, tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

Photo : VNA/CVN

Anand Satyanand a particulièrement mis en avant le rôle de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, qu’il considère comme un pont important entre les deux pays. En favorisant les relations entre les familles, les étudiants, les professionnels, les entreprises et les organisations communautaires des deux côtés, le partenariat stratégique intégral pourrait devenir plus proche des réalités quotidiennes et prendre davantage de sens pour les populations.

S’agissant des mesures destinées à renforcer les échanges entre les peuples, Anand Satyanand recommande en premier lieu de rendre ces liens plus concrets et plus réguliers. L’amitié ne devrait pas se manifester uniquement lors des grands événements ou des occasions officielles, mais devenir une partie de la vie quotidienne. La deuxième recommndation est d'investir aux jeunes.

Les établissements d’enseignement ont également un rôle important à jouer. Les écoles et les universités peuvent devenir des passerelles efficaces entre les deux pays grâce à l’apprentissage des langues, aux recherches conjointes, aux échanges d’étudiants et au renforcement des réseaux d’anciens élèves. Ces relations pourraient constituer les bases d’une coopération à long terme.

Anand Satyanand estime par ailleurs que les communautés locales en Nouvelle-Zélande peuvent contribuer concrètement et durablement à rapprocher les deux peuples, en faisant en sorte que les étudiants, les visiteurs et les familles vietnamiennes se sentent véritablement les bienvenus. De simples gestes d’hospitalité et d’amitié dans la vie quotidienne peuvent contribuer à instaurer une confiance et une compréhension mutuelles durables.

En tant qu’association d’amitié, la NZVFA souhaite contribuer à relier l’ensemble de ces éléments. Elle n’a pas vocation à se substituer à la diplomatie officielle, mais à la compléter et à la renforcer à partir de la société, en développant la confiance, l’amitié et la compréhension mutuelle, autant d’éléments qui permettent aux accords stratégiques de prendre tout leur sens dans la vie quotidienne des populations des deux pays.

VNA/CVN