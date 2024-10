Le dirigeant Tô Lâm rencontre des électeurs de Hung Yên

Lors de la rencontre, les électeurs ont apprécié l’amélioration des activités de l’Assemblée nationale lors de ces derniers temps, ainsi que les progrès dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines et d’autres domaines. Plusieurs ont présenté leurs avis, opinions et idées sur divers aspects tels que la résilience aux catastrophes naturelles, l’assistance aux sinistrés du typhon Yagi, le développement urbain, l’éducation, etc.

Le dirigeant Tô Lâm a remercié les électeurs pour leur présence et leurs opinions. Il les a informés de la situation politique et socio-économique national, soulignant que le pays était sur une bonne voie de développement, avec l’objectif de devenir un pays en développement à revenu moyen de la tranche supérieure et doté d’industries modernes d’ici 2030 , et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Tô Lâm s’est également réjoui du développement de Hung Yen au cours des dernières années, notamment des efforts du district de Van Giang en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité, rappelant que la localité avait répondu aux normes avancées sur cet aspect et avait été le premier district de Hung Yen à obtenir la reconnaissance du Premier ministre en la matière.

Il a appelé le district de Van Giang à continuer à chercher à accélérer son développement socio-économique pour devenir une ville de niveau 3 d’ici 2025.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, Tô Lâm a souligné que le Parti et l'État la considéraient comme une tâche particulière dans le travail d’édification et de rectification du Parti, de construction et de consolidation d'un système politique transparent et solide, de consolidation du grand bloc d’union nationale. Il a insisté sur les efforts de perfectionner le cadre juridique et le système institutionnel, d’accélérer les enquêtes sur les affaires retenant une grande attention d’opinion publique, d’améliorer l’efficacité des activités du Comité directeur sur la prévention et la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.

Le dirigeant a en outre demandé à la délégation des députés de Hung Yên à l'Assemblée nationale de se coordonner avec les agences provinciales pour enregistrer toutes les opinions des électeurs et faire des recommandations aux agences compétentes pour résolution.

À cette occasion, Tô Lâm a offert 50 ordinateurs au district de Van Giang et est allé rendre visite à des habitants locaux.

