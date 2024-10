Les États membres de l'OCS s'opposent au protectionnisme et aux sanctions unilatérales

Les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont exprimé, mercredi 16 octobre, leur opposition aux mesures protectionnistes, aux sanctions unilatérales et aux restrictions commerciales qui sapent le système commercial multilatéral et entravent le développement durable mondial.

Dans un communiqué conjoint publié lors de la 23e réunion du Conseil des chefs de gouvernement des États membres de l'OCS, les chefs des délégations ont déclaré que les sanctions unilatérales violent le droit international, nuisent aux intérêts d'autres pays et perturbent les relations économiques internationales.

Ils ont souligné l'importance de tirer parti du potentiel des pays de la région, des organisations internationales et des mécanismes multilatéraux pour construire un espace de coopération large, ouvert, mutuellement bénéfique et égalitaire dans la région de l'OCS, conformément aux principes du droit international, tout en tenant compte des intérêts nationaux.

Ils ont également exprimé leur conviction qu'il est essentiel de travailler ensemble pour s'opposer au protectionnisme commercial qui viole les règles et les principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ils ont souligné l'importance de continuer à consolider un système commercial multilatéral non discriminatoire, ouvert, équitable, inclusif et transparent, fondé sur les règles et les principes de l'OMC.

