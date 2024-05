Les électeurs et les habitants proposent des questions majeures à l'Assemblée nationale

Lors de la séance d'ouverture, lundi 20 mai, de la 7 e session de la XV e législature l'Assemblée nationale (AN), le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, a présenté un rapport de synthèse des opinions et recommandations envoyées par des habitants à cette session.

En ce qui concerne la reprise et le développement économique, les électeurs et les habitants ont apprécié la croissance de plus de 5,6% du Produit intérieur brut au premier trimestre 2024 par rapport à l'an passé à la même période, le taux le plus élevé de ces quatre dernières années.

Photo: VNA/CVN

La croissance du secteur agricole de près de 3% constitue un résultat remarquable. Les principaux projets nationaux dans les domaines des transports et de l'électricité, en particulier les projets d'autoroutes, ont été accélérés.

Cependant, les électeurs et les habitants sont préoccupés par un certain nombre de problèmes liés à l'augmentation continue du nombre d'entreprises qui ont cessé ou suspendu leurs activités, au licenciement de travailleurs, à l'augmentation des retraits ponctuels des assurances sociales, ainsi que du prix des engrais, de l'électricité, des billets d'avion, etc.

Les prix des biens essentiels restent élevés alors que les salaires n'ont pas encore augmenté, ce qui affecte en partie la vie des travailleurs salariés notamment de ceux aux revenus instables.

Dans le rapport, les électeurs et les habitants ont exprimé leur inquiétude quant au manque de fournitures et de médicaments pour les examens et traitements médicaux, à la cybersécurité, ainsi qu'aux conditions météorologiques extrêmes, etc.

En outre, ils ont apprécié le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs sous la direction du Parti, les efforts du secteur des affaires intérieures dans la préparation des conditions au service de la réforme de la politique salariale à partir du 1er juillet 2024.

Dans son rapport, Dô Van Chiên a recommandé au Parti et à l'État de renforcer le travail de sensibilisation pour créer un plus grand consensus parmi les cadres, les fonctionnaires et les employés, sur les politiques de développement économique, la résolution des problèmes sociaux, le travail d'édification du Parti, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, etc.

Lors de la séance d'ouverture, le président de la Commission des aspirations du peuple du Comité permanent de l'AN, Duong Thanh Binh, a également présenté un rapport sur les résultats du suivi de la résolution des pétitions des électeurs envoyées à la 6e session de la XVe législature de l'AN.

Selon lui, 2.216 pétitions ont été transmises aux autorités compétentes. À ce jour, 2.210 ont été résolues et les réponses ont été envoyées aux électeurs, représentant un taux de 99,7%.

À cette occasion, Duong Thanh Binh a recommandé aux agences de l'Assemblée nationale de continuer de renforcer la qualité des activités de contrôle de la promulgation des documents juridiques.

VNA/CVN