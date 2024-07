Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, rencontre des électeurs de Hâu Giang

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et une délégation de députés de la province de Hâu Giang (Sud), ont rencontré le 1 er juillet des électeurs locaux après la 7 e session de la XV e AN.

Les électeurs ont déclaré se réjouir des résultats de la 7e session de la XVe AN qui a montré une administration flexible et efficace, proposant des mesures efficaces pour stabiliser les prix et contrôler l’inflation.

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a déclaré que la 7e session avait été marquée par le plus grand volume de travail législatif en une session depuis le début de la XVe législature et la réalisation rigoureuse du travail du personnel, conformément aux règles du Parti et aux lois de l’État.

Le plus haut législateur a hautement apprécié la volonté, les efforts et la coordination étroite et efficace entre les organes de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des ministères et branches concernés dans la préparation des contenus de cette session.

En ce qui concerne la situation socio-économique du premier semestre, Trân Thanh Mân a souligné que le PIB avait connu une croissance de 6,42% sur un an. L’AN vient d’approuver la Loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi foncière, de la Loi sur le logement, de la Loi sur le commerce immobilier et de la Loi sur les établissements de crédit. Grâce à une direction drastique du gouvernement, l’économie nationale continuera à se développer au deuxième semestre, a indiqué le dirigeant.

Le président de l’AN a demandé de mettre en œuvre rigoureusement les résolutions du Parti, du Politburo, du Secrétariat du Parti, de l’AN, du Comité permanent de l’AN, de consolider la solidarité, de promouvoir la démocratie.

