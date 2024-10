Le Vietnam appelle à la création d'un forum mondial pour promouvoir les technologies vertes

Le ministre conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a recommandé mercredi 16 octobre plusieurs questions que l’ONU et ses États membres devraient prioriser et promouvoir dans les temps à venir.

>> Le Vietnam soutient le Laos dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable

>> Le Vietnam appelle au renforcement des partenariats pour promouvoir la mise en œuvre des ODD

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hoàng Nguyên a participé à une séance de discussion de la Deuxième Commission (économique et financière) de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), tenue le 16 octobre à New York.

Abordant le débat sur le changement climatique, l’environnement et la biodiversité, le diplomate vietnamien a déclaré qu’avec plus de 80% des Objectifs de Développement Durable (ODD) en retard, les pays doivent s’efforcer de mettre pleinement en œuvre les engagements pris lors du Sommet des ODD de 2023 et du Sommet de l'avenir en 2024 pour remettre la mise en œuvre de l’Agenda 2030 sur les rails.

Nguyên Hoàng Nguyên a souligné l’importance de renforcer les actions climatiques aux niveaux mondial, régional et national, et a exhorté les partenaires de développement à accroître leur soutien financier aux pays en développement, leur permettant ainsi de remplir leurs engagements en la matière.

Il a exhorté à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du Cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité, associé aux stratégies et programmes nationaux correspondants et à poursuivre les efforts visant à protéger l'environnement, à traiter la pollution et à promouvoir l'achèvement de la construction d'un accord international sur la prévention des déchets plastiques d'ici 2024.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également réitéré la proposition du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm lors du Sommet de l’avenir de créer un forum mondial pour les organisations régionales, dont l'ASEAN, de partager leurs expériences et promouvoir la coopération sur les technologies vertes.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à donner la priorité à la mise en œuvre des engagements climatiques, notamment l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, et à la mise en œuvre du Partenariat pour la transition énergétique (JETP), et participerait activement au comité intergouvernemental de négociation pour mettre fin à la pollution plastique.

VNA/CVN