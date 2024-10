La province de Quang Nam renforce sa coopération avec les localités cubaines

Cette visite a pour but d'échanger des expériences dans l'édification du Parti et rechercher des opportunités visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les localités des deux pays.

Lors de la réception, le gouverneur de la province de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, a présenté les potentiels et atouts de sa localité et souligné la nécessité de renforcer les relations multiformes entre les localités de Cuba et du Vietnam, notamment dans l'édification du Parti et dans le travail politico-idéologique.

Pour sa part, Nguyên Duc Dung a souligné des potentiels de coopération entre les deux localités dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie, de la sylviculture, de la santé et de l'éducation.

Dans le cadre de sa visite, la délégation de la province de Quang Nam a rencontré Emilio Lozada Garcia, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti.

Nguyên Duc Dung a déclaré qu'à travers cette visite, la province de Quang Nam souhaite échanger des expériences dans le travail de construction du Parti, promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, une étape pour concrétiser la Déclaration commune des hauts dirigeants des deux pays lors de la récente visite d'État à Cuba du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm.

En outre, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec le héros cubain Fernando González Llort, président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP). Lors de la réunion, les deux parties ont affirmé leur détermination à promouvoir les relations entre les organisations d'amitié des deux pays, tout en soulignant l'importance de sensibiliser la jeune génération à la solidarité et à l'amitié fidèle entre les deux peuples.

La délégation a également rendu visite et offert des cadeaux aux élèves de l'école primaire Nguyên Van Trôi. Elle a visité l'ambassade du Vietnam et est allé fleurir le Monument du Président Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom dans la capitale La Havane.

