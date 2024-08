Le dirigeant Tô Lâm reçoit le chef de la région autonome Zhuang du Guangxi

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a reçu, mercredi 28 août à Hanoï, Liu Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi.

>> Le ministre des AE rencontre le secrétaire du Comité du PCC du Guangxi

>> Le Vietnam et la Chine ouvrent la paire de postes-frontières Huu Nghi - Youyi Guan

>> Le Vietnam, le plus grand partenaire commercial du Guangxi depuis 25 ans

>> Promotion de l’investissement et du commerce entre Hô Chi Minh-Ville et le Guangxi

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a hautement apprécié la visite de travail de délégation du Guangxi au Vietnam, qui, selon le dirigeant vietnamien, contribuera à promouvoir le rôle de premier plan des localités frontalières dans la réalisation des dernières perceptions communes atteintes par les deux partis et les dirigeants des pays sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale et la promotion de la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé son appréciation pour l’amitié de longue date entre les deux partis et les deux pays. Il a noté que le Guangxi avait été le témoin de nombreuses activités de coopération des révolutions des deux pays, remerciant l’organisation du Parti, l’administration et la population du Guangxi d’avoir préservé les vestiges liés au Président Hô Chi Minh et à la révolution du Vietnam.

Il a également évoqué le succès de sa visite d’Etat en Chine ainsi que les importantes perceptions communes atteintes entre lui et son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que d’autres dirigeants clés de la Chine.

Les dirigeants suprêmes des deux partis et des deux pays attachent de l’importance et accordent la priorité absolue au développement des relations bilatérales. Ils accordent toujours une grande attention au renforcement de l’amitié et de la coopération mutuellement bénéfique entre les localités frontalières des deux pays, notamment entre le Guangxi et les provinces frontalières du Nord-Est du Vietnam, a-t-il ajouté.

Renforcer la coopération bilatérale

Le secrétaire général et président Tô Lâm ont hautement apprécié le fait que le Guangxi ait pris l’initiative dans les relations économiques et commerciales avec le Vietnam pendant de nombreuses années.

Il a demandé à cette province et aux localités frontalières du Vietnam de continuer à maintenir et à mettre en œuvre les mécanismes d’échange, de renforcer la collaboration axée sur les résultats dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la transformation numérique, et de gérer et de construire ensemble une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement entre le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à intensifier davantage les relations entre les deux partis et les deux pays.

Pour sa part, Liu Ning a souligné que les perceptions communes partagées par les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays constituent une condition préalable importante pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, y compris l’amitié et la coopération entre le Guangxi et les autorités, secteurs et localités vietnamiens.

Il a déclaré que le Guangxi saisirait activement les perceptions communes, la déclaration conjointe Vietnam- Chine et les 14 documents de coopération signés lors de la récente visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine afin de renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays et de contribuer à la construction d’une communauté d’avenir partagé.

Le Guangxi est prêt à continuer de travailler en étroite collaboration avec les localités frontalières du Vietnam pour intensifier les échanges d’amitié, promouvoir une coopération axée sur les résultats et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, de l’éducation et de la formation, et des liens interpersonnels ; gérer ensemble la frontière commune ; et appliquer correctement les trois documents juridiques sur la gestion de la frontière terrestre entre les deux pays, maintenant ainsi une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement, a-t-il indiqué.

VNA/CVN