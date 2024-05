Le Vietnam et la Chine ouvrent la paire de postes-frontières Huu Nghi - Youyi Guan

La province vietnamienne de Lang Son et la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le Sud de la Chine, ont inauguré lundi 27 mai la paire de postes-frontières Huu Nghi - Youyi Guan, la plus grande à la frontière terrestre entre les deux pays.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Lang Son, Duong Xuân Huyên, a apprécié la coopération active et totale entre Lang Son et la région autonome Zhuang du Guangxi et remercié ses responsables d’avoir toujours apporté leur concours à cette fin.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec le consensus et la coopération étroite entre la province de Lang Son et la région autonome Zhuang du Guangxi, la paire de postes-frontières Huu Nghi - Youyi Guan jouera un rôle grandissant dans la zone de libre-échange ASEAN - Chine.

Duong Xuân Huyên a espéré que les deux parties continueront à se coordonner étroitement, à renforcer leurs échanges et proposeront aux autorités compétentes vietnamiennes et chinoises de doter la paire de postes-frontières Huu Nghi – Youyi Guan des fonctionnalités complètes de postes-frontières internationaux.

Il s’agit d’un événement économique important qui devra faciliter le développement touristique et commercial, le dédouanement à travers la paire de postes-frontières Huu Nghi – Youyi Guan et les échanges commerciaux croissants entre les deux peuples vietnamien et chinois.

Miao Qingwang, vice-président du gouvernement de la région autonome Zhuang du Guangxi, s’est réjoui des relations d’amitié et de coopération sans cesse consolidées et approfondies entre la région autonome Zhuang du Guangxi et la province de Lang Son.

Lang Son compte six postes-frontières terrestres que sont Huu Nghi, Chi Ma, Tân Thanh, Côc Nam, Na Hinh, Nà Nua. En janvier 2024, ils ont reçu et traité plus de 12.000 déclarations douanières avec un chiffre d’affaires total atteignant près de 350 millions d'USD, en hausse de 110% en rythme annuel.

