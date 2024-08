Le Premier ministre ratifie la nomination des nouveaux vice-Premiers ministres

Selon la décision, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh doit diriger et surveiller les activités des ministères du Plan et de l’Investissement, de l’Intérieur, de l’Inspection du gouvernement, du Comité des affaires ethniques et du Bureau du gouvernemental. Il agira au nom du Premier ministre pour diriger la mise en œuvre des travaux du gouvernement durant son absence et avec son autorisation.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de diriger et surveiller les activités des ministères du Transport et des Communications, de la Construction, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement rural, de l’Académie des sciences sociales, des Universités nationales de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

Le vice-Premier ministre Lê Thanh Long doit diriger et surveiller les ministères de la Justice ; de l'Éducation et de la Formation ; du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, de la Santé ; de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Hô Duc Phoc, est chargé de diriger et surveiller les activités des ministères des Finances ; de l’Information et de la Communication ; de la Banque d’État, du Comité de gestion des fonds étatiques dans les entreprises ; de l’Assurance sociale du Vietnam, du Comité national de surveillance financière, de la Banque des politiques sociales, de la Banque du développement du Vietnam et de l’Assurance des dépôts.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son doit diriger et surveiller les ministères des Affaires étrangères ; de l’Industrie et du Commerce ; des Sciences et des Technologies, de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.

De plus, les vice-Premiers ministres sont également chefs de conseils, de comités nationaux, de comités de pilotage, de conseils d’évaluation des plans directeurs en fonction des domaines pertinents.

Outre exercer les fonctions et pouvoirs prescrits mentionnés dans la décision, les vice-Premiers ministres doivent exécuter d'autres tâches assignées par le Premier ministre.

VNA/CVN