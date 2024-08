Le dirigeant Tô Lâm travaille avec la permanence de la Commission militaire centrale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a travaillé mercredi 28 août à Hanoï avec sa permanence.

La réunion avait pour objet d'évaluer les résultats du leadership et la direction de la mise en œuvre des tâches militaires et de défense depuis le début du XIIIe mandat du Parti, ainsi que de discuter des mesures futures.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tô Lâm a apprécié les réalisations de la permanence de la Commission militaire centrale, des dirigeants du ministère de la Défense, ainsi que de l’ensemble de l’Armée depuis le début du mandat.

Réaffirmant le rôle crucial de l'Armée dans le maintien d'un environnement pacifique et stable pour le développement national, Tô Lâm a demandé à la Commission militaire centrale, au ministère de la Défense, de continuer à bien exercer leur tâche sur la consultation stratégique en matière militaire et de défense.

Il a souligné l'importance d'améliorer les capacités de recherche, de prévision et de gestion des situations de manière flexible et efficace, tout en évitant les imprévus. Une attention particulière soit être accordée à la mise en œuvre efficace de la résolution du 8e plénum du Parti du XIIIe mandat concernant la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité d’améliorer l'efficacité de la gestion étatique de la défense nationale à tous les niveaux, de consolider la défense populaire, de mener à bien la politique consistant à combiner défense et économie, économie et défense.

En outre, il est important d'améliorer la force globale et la capacité de combat de l'armée, de répondre de façon proactive aux défis de sécurité non traditionnels, de renforcer la formation… L'objectif fixé pour 2025 est de développer une armée raffinée, compacte et puissante, posant ainsi des bases solides pour la construction d'une Armée populaire révolutionnaire, régulière, bien entraînée et moderne en 2030.

Le dirigeant Tô Lâm a également mis l'accent sur l'importance de construire une armée politiquement forte, une organisation du Parti saine, solide et exemplaire au sein de l’Armée, de maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti pour l'Armée dans tous les aspects.

L'intégration internationale et la diplomatie de défense doivent être proactives, déployées de manière coordonnée, globale et efficace, dans le but de garantir les intérêts nationaux primordiaux, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a par ailleurs demandé de porter une attention particulière aux conditions de vie matérielle et spirituelle des soldats, en particulier ceux travaillant dans les zones reculées, frontalières et insulaires, avant d’appeler à poursuivre les efforts pour mener à bien les tâches du mandat et les préparatifs des prochains congrès du Parti à tous les niveaux.

VNA/CVN