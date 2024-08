Vietnam - Chine

Hô Chi Minh-Ville reçoit une délégation du Guangxi

Hô Chi Minh-Ville attache de l'importance au maintien et au développement de ses relations avec les ministères, organismes et localités chinois, dont la province du Guangxi.

Nguyên Van Nên, membre du Politburo, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, a reçu, mardi soir 27 août, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la région autonome Zhuang du Guangxi, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire régionale, en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Nên a affirmé que Hô Chi Minh-Ville était prête à discuter concrètement avec le Guangxi de programmes et projets de coopération dans le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Selon lui, le Guangxi est une localité qui conserve de nombreux souvenirs sur les activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh. Par conséquent, l'initiative proposée par les autorités du Guangxi sur la conception d’un circuit touristique intitulé "Dans les pas de l'Oncle Hô" (Les Vietnamiens l'ont surnommé "l'Oncle Hô" pour exprimer leur familiarité et leur respect pour le Président Hô Chi Minh), doit être promue. Parallèlement aux autres activités de promotion du tourisme entre les deux localités, elle offrira aux Vietnamiens et aux Chinois, aux habitants de Hô Chi Minh-Ville et du Guangxi en particulier, davantage d'opportunités pour renforcer leur solidarité et leur coopération pour un développement mutuel.

Pour sa part, Liu Ning, a déclaré que sa visite de travail à Hô Chi Minh-Ville était une activité concrète du Guangxi pour contribuer au renforcement des relations entre les deux Partis, les deux pays.

Sur le plan local, le Guangxi est prêt à se coordonner avec Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre les importantes perceptions communes sur la promotion des relations entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Présentant des potentiels et des atouts du Guangxi dans le développement des relations avec les localités vietnamiennes, Liu Ning a affirmé la volonté de sa province de renforcer la coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans des domaines tels que le développement des ports maritimes, le commerce, la culture et le tourisme.

En outre, selon lui, le Guangxi est prêt à travailler avec la mégapole du Sud pour élaborer le circuit "Dans les pas de l'Oncle Hô" traversant les lieux historiques marquées par le passage du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN