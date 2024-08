Le Vietnam demande à l'ONU d'accroître son soutien aux pays en développement dans la transition énergétique

>> Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à Bà Ria-Vung Tàu

>> Un programme d'accélération unique en son genre pour l'efficacité énergétique

Le chef du PNUD, Achim Steiner, a souligné l'importance de la transition vers les énergies propres pour le développement durable. Selon lui, ce processus nécessite une coordination aux niveaux mondial, régional et national.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, il a déclaré que ces mesures ne devraient pas imposer de charges financières et techniques supplémentaires aux pays en développement, qui sont confrontés à de nombreux défis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Participant à l’événement, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné le rôle important de la transition énergétique. Selon lui, il est nécessaire d’accroître le soutien aux pays en développement dans la transition énergétique pour garantir l’objectif d’une transition juste à l’échelle mondiale.

Le diplomate a estimé que l'ONU et le PNUD pouvaient jouer un rôle important dans ce processus à travers des actions spécifiques, et devraient mieux jouer son rôle de coordinateur et aider les pays en développement à accéder à des fonds durables et préférentiels pour mettre en œuvre des projets énergétiques sans affecter l'allocation des ressources pour d'autres projets de développement. En outre, le PNUD devrait participer au processus d'élaboration des politiques sur l'exploitation de minéraux essentiels à la transition énergétique, en tenant compte des conditions et des préoccupations des pays en développement.

Le Vietnam est actuellement membre du Groupe d’experts sur les minéraux essentiels à la transition énergétique, créé par le Secrétaire général des Nations unies. Le Vietnam est prêt à rejoindre le PNUD pour aider les pays à gérer et exploiter durablement les minéraux, contribuant ainsi au processus de transition énergétique.

VNA/CVN