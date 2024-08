La présidente du Sénat australien assiste à un forum Vietnam - Australie à Hanoï

Le forum annuel est une initiative du Centre Vietnam - Australie (VAC), un centre physique et virtuel pour les activités nouvelles et continues qui offrent des avantages mutuels aux deux pays.

Le VAC est une pièce maîtresse de l’engagement de l’Australie envers le partenariat de développement avec le Vietnam, tel qu’énoncé dans une déclaration conjointe des Premiers ministres en août 2019.

Photo : VNA/CVN

Présent au forum, le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, a affirmé les riches significations de cet événement qui a eu lieu après l’élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral.

Selon lui, le Vietnam et l’Australie écrivent une "nouvelle histoire" remarquable, profonde et typique d’une amitié née de la sincérité, de la confiance, de la bonne volonté, de la connaissance et du respect mutuel, ainsi que d’une vision et d’une confiance partagées d’une région stable, pacifique et prospère.

Pour sa part, la présidente du Sénat australien, Sue Lines, en visite au Vietnam, a déclaré que l’avenir des deux pays était étroitement lié. Selon elle, le rythme des changements est intense, il faut répondre au changement climatique, s’adapter à une économie mondiale en évolution rapide et exploiter la transformation numérique et les technologies émergentes telles que l’IA. L’Australie est fière que par l’intermédiaire du Centre Vietnam - Australie, les deux pays se soutiennent mutuellement.

Photo : VNA/CVN

Le Forum, avec la participation de plus de 600 délégués, a permis de discuter de l’importance et du sens du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie, de l’importance d’une gouvernance forte et inclusive, des relations économiques entre les deux pays et de 40 ans de Dôi moi (Renouveau) au Vietnam. Les résultats et recommandations du Forum seront envoyés aux dirigeants du Vietnam et de l’Australie, contribuant à la formulation de politiques favorisant des relations bilatérales plus étroites et apportant des solutions aux problèmes communs de la région.

VNA/CVN