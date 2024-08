Le Vietnam chérit son partenariat stratégique global avec l’Inde

>> Les médias indiens apprécient la visite d'État du Premier ministre vietnamien

>> Le Vietnam félicite l'Inde pour son Jour de l'Indépendance

>> Un responsable du Parti reçoit le secrétaire général du Parti communiste d'Inde

Appréciant les belles relations d’amitié et de coopération entre les deux partis au cours des dernières années, il a déclaré que le PCV fait toujours grand cas du rôle et de position du PCI, et souhaite renforcer davantage les relations avec le PCI ainsi qu’avec l’Inde et son peuple.

Le Vietnam considère toujours l’Inde non seulement comme un partenaire stratégique global, mais aussi comme un ami traditionnel et intime, a-t-il affirmé.

Le président de la Commission des relations extérieures a également fait part de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisations des relations extérieures du Vietnam.

Le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours de l’importance aux relations avec leurs partenaires et amis traditionnels, les partis communistes, ouvriers et la gauche internationale, a-t-il souligné.

Le secrétaire général du PCI a félicité le PCV pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et de politique étrangère, soulignant que le PCI attache une très grande importance aux bonnes relations avec le PCV et soutient le renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde.

Doraisamy Raja a fait savoir que le PCI se prépare à célébrer son centenaire et à organiser le 25e Congrès du PCI en 2025, souhaitant étudier la pratique et la théorie de l’édification du socialisme au Vietnam. Il a apprécié les informations et les expériences partagées par les dirigeants du PCV, notamment sur le bilan des 40 ans de rénovation.

Durant sa visite, il a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et travaillé avec le Conseil théorique et la Commission économique du Comité central du PCV, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam pour se renseigner sur les politiques de développement socio-économique du Vietnam et discuter des mesures visant à promouvoir davantage les relations amicales et les échanges entre le Vietnam et l’Inde.

VNA/CVN