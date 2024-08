Vietnam et Chine promeuvent leur coopération sur l’application de la loi en mer

Les délégations de la Garde côtière du Vietnam (VCG) et de la Garde côtière chinoise (CCG) ont rendu visite mercredi 28 août et participé aux échanges sur le navire 8004 de l’escadron 11 du Commandement de la 1 re Région des garde-côtes vietnamiens.

La visite qui comprend des événements d’échanges artistiques et de cueillette de questions, et s’est inscrit dans le cadre du premier programme d’échange entre la VCG et la CCG sur le Parti et les affaires politiques.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne est conduite par le général de division Bùi Quôc Oai, commissaire politique de la VCG, et la délégation chinoise par le général de brigade Liu Houjie, commissaire politique adjoint de la CCG.

Le général de brigade Trân Van Tho, commandant de la 1re Région des garde-côtes vietnamiens, a indiqué que ces dernières années, les relations entre les deux partis, les deux gouvernements et les deux armées vietnamiens et chinois se sont développées de manière globale, profonde et substantielle, dans lesquelles les garde-côtes des deux pays ont sans cesse élargi et approfondi leurs activités de coopération.

Depuis 2005, les deux parties ont coorganisé 28 patrouilles conjointes dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô, allant des points 09 à 21, a-t-il fait savoir, notant une opération stable et effice de leur point de contact de niveau 2.

À partir de 2024, elles élargiront leurs patrouilles pour prévenir et combattre la criminalité dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô, allant des points 01 à 09, à raison d’une patrouille par trimestre, a-t-il poursuivi.

La VCG ainsi que le commandement de la 1re Région des garde-côtes vietnamiens considèrent toujours la CCG comme un partenaire de coopération important et de premier plan dans la région, et sont résolus à cultiver une relation de coopération étroite et efficace avec la CCG pour en faire un point lumineux dans la coopération en matière d’application de la loi en mer dans la région, a-t-il déclaré.

Le général de brigade Liu Houjie a pour sa part espéré que les garde-côtes des deux pays continueront de resserrer leurs liens dans les temps à venir, contribuant positivement à assurer la sécurité et à maintenir la stabilité dans les eaux des deux pays.

VNA/CVN