Programme de mise à jour des connaissances pour les membres du XIVe CC du Parti

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a assisté, le 17 août à Hanoï, à la cérémonie d'ouverture de la première session d'un programme de formation et de mise à jour des connaissances destiné aux membres du XIV e Comité central du Parti.

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Le dirigeant Tô Lâm a souligné que la valeur de ce programme ne devait pas se mesurer à la quantité d'informations transmises, mais aux nouvelles perspectives, aux décisions plus avisées et aux résultats améliorés qu'il permettrait d'obtenir. Cette première session, qui se déroule du 17 au 23 août, réunit 63 membres du XIVe Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné que ce programme se tenait durant la première année de mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, laquelle a défini les objectifs et les tâches pour l’ensemble du mandat. Le Comité central du Parti a adopté des mesures visant à lever les obstacles et à libérer les ressources. La tâche décisive consiste désormais à garantir une mise en œuvre efficace en transformant les politiques en programmes réalisables, en actions coordonnées et en résultats concrets, traduisant ainsi la volonté du Parti en développement national et en une vie meilleure pour la population.

Il a noté que le monde traversait des changements rapides, profonds et imprévisibles, imposant des exigences accrues au Parti et au pays. Cela nécessite, de la part des cadres de niveau stratégique, une vision, une fermeté politique et une capacité d’action renforcées. Chaque décision politique doit identifier clairement les obstacles, les responsabilités et les résultats attendus de sa mise en œuvre, a-t-il insisté.

Chaque participant est non seulement responsable de la direction d’un secteur, d’un domaine ou d’une localité, mais il est également membre du Comité central du Parti, l’organe dirigeant suprême du Parti entre deux congrès nationaux. Par conséquent, ils doivent adopter une perspective nationale, agir dans l’intérêt commun et partager avec le Comité central la responsabilité, devant le Parti et le peuple, des décisions importantes et de l’avenir du pays. L’apprentissage, a-t-il souligné, découle de cette responsabilité, l’intérêt commun étant placé au-dessus de tout.

Le dirigeant a insisté sur le fait que les cadres de niveau stratégique devaient faire preuve d'une grande fermeté politique, expliquant que plus la fonction est élevée, plus l'impact des décisions est important et plus le besoin d'auto-apprentissage, d'autodiscipline, d'autoréflexion et d'autocorrection est grand. Il a également mis en lumière l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie pour ces cadres. Saluant la combinaison d'études thématiques, de discussions et d'enquêtes de terrain, le dirigeant du Parti et de l'État a souligné que le programme ne devait reposer ni sur une transmission unilatérale des connaissances ni être considéré comme une simple formalité administrative. Il doit au contraire constituer un espace d'échanges francs et de dialogue approfondi, articulant théorie et pratique, et reliant les savoirs et l'expérience aux défis émergents du pays.

Il a invité les participants à se concentrer sur trois exigences. Premièrement, chacun doit exposer les problèmes les plus complexes rencontrés dans son secteur, son domaine ou sa localité, les confronter aux nouvelles connaissances, expériences et approches, et déterminer ce qu'il convient de préserver, d'ajuster ou de traiter de manière résolue. L'apprentissage doit être indissociable du travail, des responsabilités et des résultats au service de la population, plutôt que de rester général ou d'éluder les questions difficiles.

Deuxièmement, les participants doivent exprimer franchement leurs points de vue, partager leurs réussites comme leurs lacunes, en analyser les causes et en tirer des enseignements. Ils doivent être à la fois apprenants et contributeurs, utilisant les discussions pour élargir leurs perspectives, renforcer la solidarité et améliorer la coordination entre les différents échelons et secteurs. Le débat doit servir à clarifier les enjeux et à trouver de meilleures solutions.

Troisièmement, à l'issue de la formation, chaque participant devra sélectionner plusieurs questions pratiques pour réexaminer sa réflexion, ses méthodes, ses processus de décision et sa mise en œuvre, tout en instaurant des pratiques régulières de mise à jour des connaissances et de recueil de retours d'information au sein de ses organismes et organisations. La mise en œuvre post-formation constituera l'ultime critère d'efficacité du programme, avec l'attente d'améliorations et de résultats concrets après la session.

Il a demandé à la Commission d’organisation du Comité central du Parti, à l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et aux organismes compétents d’organiser ce programme avec sérieux, rigueur scientifique et pragmatisme, de l’actualiser en fonction des enjeux émergents et de recueillir les avis pertinents afin d’étayer le conseil politique et le perfectionnement des orientations du Parti et des politiques de l’État.

Il a également appelé à poursuivre l’innovation dans le contenu et les méthodes de formation des cadres de niveau stratégique, en s’appuyant sur l’application pratique et les résultats obtenus pour guider les améliorations futures.

VNA/CVN