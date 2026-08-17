L’Assemblée nationale affirme vouloir renforcer les liens avec le Mexique

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a affirmé lundi 17 août au sénateur Alberto Anaya Gutierrez, secrétaire général du Parti du Travail du Mexique, que le Vietnam accorde de l’importance au rôle et au statut du Mexique en Amérique latine et veut renforcer ses liens avec le Mexique.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam souhaite développer de manière vigoureuse et substantielle ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Mexique, dans l’intérêt des des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a souligné le président Trân Thanh Mân..

Il a hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et le Mexique à travers les canaux du Parti, de l’État et des échanges entre les peuples, et s’est félicité des développements positifs dans les relations bilatérales - notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement - qui ont fait du Mexique le partenaire commercial de premier plan du Vietnam en Amérique latine.

Le législateur suprême a salué la visite de travail au Vietnam de la haute délégation du Parti du Travail du Mexique conduite par son secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez dans le contexte du développement vigoureux et substantiel de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre le Vietnam et le Mexique, ainsi qu’entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Travail du Mexique.

Remerciant le Parti du Travail du Mexique et son secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez pour le soutien et la coopération efficace qu’ils ont fournis au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam au fil des années, il a présenté un aperçu du développement socio-économique du Vietnam et des objectifs de développement national fixés par le 14e Congrès national du Parti, ainsi que les résultats des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Il a hautement apprécié le rôle du Parti du Travail du Mexique dans le paysage politique mexicain, et a salué le lancement ainsi que les activités du Groupe parlementaire d’amitié Mexique - Vietnam, piloté par des députés membres du Parti du Travail du Mexique. Il a souligné que le renforcement des liens entre les deux groupes parlementaire d’amitié et les commissions parlementaires des deux pays consoliderait les relations entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi à porter la coopération bilatérale à une nouvelle hauteur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a prié le secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez de transmettre ses invitations au président de la Chambre des sénateurs et au président de la Chambre des députés à se rendent au Vietnam dans les meilleurs délais.

Exprimant son admiration pour les grandes réalisations accomplies par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam, tant dans le processus de renouveau que dans la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale. Il s’est déclaré convaincu que le peuple vietnamien atteindra ses objectifs stratégiques dans la nouvelle ère de développement.

Le secrétaire général Alberto Anaya Gutierrez a affirmé que le Parti du Travail du Mexique, tout comme lui-même, accorde une grande importance au renforcement et à l’élargissement continus de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux Partis, les deux organes législatifs et les peuples des deux pays dans la période à venir.

Concernant les relations entre les organes législatifs des deux pays, les deux dirigeants, ont convenu de renforcer la coordination, de favoriser les échanges de délégations entre l’Assemblée nationale du Vietnam, la Chambre des sénateurs et la Chambre des députés, de partager des expériences en matière de législation et de fonctionnement de leurs commissions, et de valoriser le rôle des groupes d’amitié parlementaire des deux pays.

VNA/CVN