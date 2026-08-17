Tô Lâm assigne des tâches à l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité

L’académie doit devenir pilier stratégique, tant pour le secteur de la sécurité publique que pour la nation, en formant des ressources humaines de haute qualité, en maîtrisant les technologies de sécurité, et en jouant un rôle de pionnier dans la recherche, l’innovation, l’application et le transfert de produits scientifiques et technologiques au service de la sécurité, de l’ordre public et du développement national durable.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a exhorté lundi 17 août l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité (ASET) à définir clairement sa vision, son statut et sa mission dans la la nouvelle ère.

En visite de travail à l’académie à Bac Ninh (Nord), il a salué les réalisations remarquables de l’académie et de ses générations de cadres, d’enseignants, d’employés et d’étudiants au fil du processus de construction et de développement de cet établissement relevant du ministère de la Sécurité publique.

Évoluant à partir de sa base initiale de formations aux opérations radio, à la cryptographie, aux techniques opérationnelles et aux communications, l’établissement a été élevé au rang d’Université de technologie et de logistique de la sécurité publique populaire en 2010, avant d’être rebaptisé et transformé en Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité en 2025.

La transformation en académie implique bien plus qu’un simple changement de nom ou de structure organisationnelle ; elle exige une mutation qualitative fondamentale, en phase avec les tendances et les modèles mondiaux de l’enseignement supérieur, a déclaré le secrétaire et président Tô Lâm, appelant à une intégration étroite entre la formation, la recherche scientifique, les applications pratiques, le transfert de technologies et l’innovation.

L’académie doit devenir pilier stratégique, tant pour le secteur de la sécurité publique que pour la nation, en formant des ressources humaines de haute qualité, en maîtrisant les technologies de sécurité, et en jouant un rôle de pionnier dans la recherche, l’innovation, l’application et le transfert de produits scientifiques et technologiques au service de la sécurité, de l’ordre public et du développement national durable, a-t-il indiqué.

Le dirigeant a souligné le développement exponentiel de la science et de la technologie, dont l’intelligence artificielle, le numérique, le big data et les technologies émergentes transformant profondément tous les aspects de la vie sociale.

Afin de créer des opportunités de manière proactive, de transformer les défis en opportunités, de préserver la stabilité et de promouvoir un développement rapide et durable dans un contexte d’incertitude mondiale et de développement fulgurant de la science et de la technologie, la résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi que la résolution N°22 du Comité central du Parti du XIVe mandat sur la stratégie de sécurité nationale ont défini une série de nouvelles mentalités et conceptions, a-t-il poursuivi.

Les nouvelles exigences liées à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie demandent à l’académie de se fixer des objectifs plus ambitieux et de nourrir des aspirations plus grandes et d’opérer des percées plus décisives, a-t-il appelé, souhaitant voir l’académie prendre l’initiative - en maîtrisant, en impulsant le développement des technologies de sécurité - pour s’imposer comme un pôle de formation, de recherche scientifique et d’innovation de portée nationale, régionale et internationale.

L’académie doit faire œuvre de pionnier dans la mise en œuvre de la résolution N°71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation, de la Résolution N°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que de la résolution N°22-NQ/TW sur la stratégie de sécurité nationale, a-t-il demandé.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également exhorté à concentrer les efforts sur le développement de disciplines d’étude, de programmes de formation et de domaines de recherche alignés sur les technologies stratégiques nationales, en s’appuyant sur les impératifs des missions défense de la sécurité nationale, de la transformation numérique et de développement de l’industrie de la sécurité.

Le développement des disciplines d’étude, des programmes de formation et des axes de recherche doit répondre efficacement à quatre demandes : établir un système théorique pour la science, l’ingénierie et les technologies de la sécurité ; rechercher, développer, appliquer et transférer des inventions, des solutions techniques et des technologies de sécurité ; former des ressources humaines de haute qualité dans les technologies stratégiques clés ; et renforcer les capacités d’application et de maîtrise des technologies fondamentales tout en incubant technologies et produits de sécurité, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a enfin recommandé de constituer un contingent de cadres, d’enseignants, de scientifiques et d’experts d’excellence, le qualifiant d’un élément déterminant du développement de l’académie.

Il a demandé au gouvernement, aux ministère, aux organismes centraux, aux universités et aux instituts de recherche - dans les domaines relevant de leurs compétences respectives - à coordonner étroitement leurs actions avec le ministère de la Police afin de faire de l’académie une institution de formation et de recherche en technologies de sécurité de premier plan national.

Au nom de l’académie, son directeur, le général de brigade Lê Minh Thao, a affirmé qu’il s’agissait d’orientations stratégiques cruciales pour l’éducation et la formation au sein de la Sécurité publique populaire en général, et de l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité en particulier.

Il a déclaré que le Comité du Parti de l’académie collaborera étroitement avec les unités compétentes du ministère de la Police ainsi qu’avec les établissements d’enseignement afin de conseiller la Commission centrale du Parti pour la sécurité publique et le ministère de la Police sur la direction, l’appréhension et la concrétisation de ces orientations en projets, programmes et plans d’action spécifiques.

VNA/CVN