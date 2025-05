Vietnam Airlines célèbre son 30e anniversaire avec des offres exceptionnelles vers l’Europe

Vietnam Airlines lance une promotion spéciale pour les passagers au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers l’Europe, avec des billets aller-retour à partir de 23,7 millions de dôngs (taxes et frais inclus). Cette initiative marque un geste de gratitude envers les clients ayant soutenu la compagnie au cours des 30 dernières années.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Les passagers peuvent profiter de cette offre pour des vols à destination de Paris et de Londres, avec des billets disponibles jusqu'au 30 juin 2025. Les départs sont possibles jusqu'au 31 décembre 2025 pour la France et jusqu'au 15 juillet 2025 pour le Royaume-Uni. La promotion s'étend également aux lignes reliant le Vietnam à Francfort, Munich et Milan, avec des billets en vente jusqu'au 31 mai 2025. Les départs pour Francfort et Munich sont valables jusqu'au 30 septembre 2025, tandis que ceux pour Milan s'étendent du 1er juillet au 31 décembre 2025.

Vietnam Airlines participera également au salon IMEX Frankfurt 2025, l’un des plus grands événements mondiaux dédiés au commerce, aux conférences et au tourisme. La compagnie y présentera ses produits et services, tout en promouvant l’image du Vietnam auprès des visiteurs internationaux.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

En complément des réductions tarifaires, Vietnam Airlines propose d’autres avantages pour ses passagers, notamment une réduction allant jusqu'à 30% sur les frais de sélection de siège pour les vols vers le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie, pour tout achat de billet effectué jusqu’au 31 mai 2025, avec des départs jusqu’au 31 décembre 2025.

Les membres du programme de fidélité Lotus d’Or (Bông Sen Vàng) bénéficient d’offres exclusives, notamment 1.000 miles bonus pour les billets en classe économique (hors tarif ultra-économique) et une réduction de 30% sur les miles nécessaires pour les billets prime pendant les périodes creuses.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Les billets promotionnels peuvent être achetés dans les agences Vietnam Airlines, auprès des agents agréés, sur le site officiel www.vietnamairlines.com ou via l’application mobile Vietnam Airlines.

À l’occasion de son 30e anniversaire, Vietnam Airlines prévoit également de lancer ou de reprendre 15 lignes internationales, renforçant son réseau de connexions mondiales et répondant aux besoins croissants des passagers.

Xuân Lôc/CVN