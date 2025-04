Les enjeux du développement de l'économie privée au Vietnam

Conscient du rôle crucial du secteur économique privé, le Parti et l'État ont adopté des décisions audacieuses pour dynamiser son développement, en vue d'une croissance économique rapide et durable.

>> L’économie privée, une puissante locomotive de croissance au Vietnam

>> L’économie privée nourrit l’aspiration à des percées et à un développement vigoureux

La création du Comité de pilotage pour l'élaboration du projet de développement de l'économie privée, ainsi que les directives fermes du secrétaire général Tô Lâm, témoignent d'une forte volonté politique de lever les obstacles, de libérer les ressources et de promouvoir le développement de ce secteur, afin qu'il devienne un pilier essentiel de l'économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le secteur privé compte plus de 6,1 millions d’établissements commerciaux, dont environ 940.000 entreprises en activité et plus de 5,2 millions de ménages exerçant des activités commerciales. L’économie privée maintient un rythme de croissance soutenu et continue d’être le principal contributeur à l’économie nationale, représentant environ 50% du PIB et plus de 56% du total des investissements dans l’ensemble de la société.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine du commerce extérieur, le secteur économique privé contribue actuellement à plus de 30% du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam. Sa participation active aux activités d'exportation a permis au pays d'élargir ses marchés, de diversifier ses produits, de tirer pleinement parti des accords de libre-échange, d'augmenter la valeur ajoutée et d'améliorer le positionnement des produits vietnamiens sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne l'emploi, le secteur privé représente environ 82% de la main-d'œuvre totale du pays et génère chaque année des millions de nouveaux emplois. Le développement des entreprises privées contribue non seulement à la réduction du taux de chômage, mais améliore également les revenus et la qualité de vie des travailleurs. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans la transition de la main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie et les services, favorisant ainsi l'urbanisation et la modernisation des zones rurales.

En matière d’innovation, de nombreuses entreprises privées sont à l’avant-garde dans l’application de nouvelles technologies et l’investissement en recherche et développement (R&D), contribuant ainsi à l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits. La flexibilité et la réactivité du secteur privé ont favorisé l’émergence de nombreux produits et services innovants, répondant aux besoins croissants des marchés nationaux et internationaux. Cela ne renforce pas seulement la compétitivité de l’économie, mais participe également à la construction d’une marque nationale forte sur la scène internationale.

Le secteur économique privé joue également un rôle clé dans l’amélioration de la productivité du travail, avec un taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail estimé entre 6 et 8%. La concurrence et l’innovation constantes dans ce secteur stimulent l’amélioration des compétences, l’optimisation des processus de production et l’application de nouvelles technologies, favorisant ainsi une croissance économique durable et une augmentation des revenus des travailleurs. Grâce à cette dynamique concurrentielle entre les entreprises privées, les consommateurs bénéficient d’un plus large éventail de choix, de prix plus compétitifs et d’une qualité de produits en constante amélioration.

Infographie : VNA/CVN

En conclusion, le secteur économique privé s'affirme comme un acteur incontournable du développement socio-économique du Vietnam, contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs stratégiques du pays. Lors de la réunion du 7 mars 2025 avec la Commission centrale des politiques et des stratégies sur le développement de l'économie privée, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l'économie privée constitue le moteur le plus important de la croissance économique.

De nombreux obstacles subsistent

Bien que le secteur économique privé ait apporté une contribution significative à l'économie nationale, il demeure confronté à de nombreux défis qui entravent son développement durable. Lors de la réunion du 7 mars 2025 avec la Commission centrale des politiques et des stratégies sur le développement du secteur privé, le secrétaire général Tô Lâm a souligné plusieurs restrictions majeures de ce secteur, notamment sa petite taille, ses capacités limitées et sa faible compétitivité, en particulier sur le marché international.

Selon le Dr Tô Hoài Nam, vice-président permanent et secrétaire général de l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises (VINASME), l'un des principaux obstacles auxquels le secteur privé est confronté actuellement est un environnement des affaires qui n'est pas encore suffisamment favorable. Les entreprises privées rencontrent souvent des difficultés d'accès aux financements, aux terrains et à d'autres ressources essentielles en raison de procédures administratives complexes et de coûts informels. Bien que le Vietnam ait récemment mis en œuvre de nombreuses réformes pour améliorer son climat des affaires, des obstacles persistent et doivent être levés afin de créer des conditions plus propices au développement des entreprises privées.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la compétitivité des entreprises privées vietnamiennes reste limitée. La majorité de ces entreprises sont de petite et moyenne taille et manquent de ressources pour investir dans la recherche et le développement, ce qui entraîne une faible capacité d’innovation. Cette situation réduit leur compétitivité sur le marché international, notamment dans un contexte d’intégration économique approfondie. En outre, le respect de la législation et la gouvernance d’entreprise ne sont pas encore pleinement rigoureux. De nombreuses entreprises privées n’accordent pas suffisamment d’importance à la mise en place d’un système de gouvernance transparent, ce qui conduit à des cas d’évasion fiscale et de non-conformité aux réglementations. Cela nuit non seulement à leur réputation, mais aussi à la confiance des partenaires et des clients.

Par ailleurs, la coopération entre les entreprises privées et les autres acteurs économiques reste faible. Le manque de collaboration et de partage d’informations entre les entreprises entraîne une concurrence déloyale et réduit l’efficacité économique.

Photo : VNA/CVN

Un autre défi majeur réside dans la qualité des ressources humaines du secteur privé, qui ne répond pas encore aux exigences du marché. Bien que le taux de travailleurs formés ait augmenté ces dernières années, les compétences et le niveau de qualification de la main-d’œuvre restent insuffisants pour répondre aux besoins des entreprises, en particulier dans les secteurs technologiques de pointe. Cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée a un impact considérable sur la compétitivité et le développement des entreprises privées.

Lever les obstacles

Photo : VNA/CVN

Afin de faire de l’économie privée le principal moteur de l’économie nationale, le Premier ministre a signé, le 6 mars 2025, la décision n° 526/QĐ-TTg portant création du Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de développement de l’économie privée. Ce comité est présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, avec le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung en tant que vice-président permanent et le ministre des Finances Nguyên Van Thang en tant que vice-président chargé des affaires financières.

La création de ce Comité de pilotage illustre la réactivité du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique du Parti en faveur du développement du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

Le 7 mars 2025, le secrétaire général Tô Lâm a tenu une séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies sur le développement du secteur privé. À cette occasion, il a souligné la nécessité d’une stratégie claire pour le développement du secteur privé, adaptée au niveau de développement actuel de l’économie et au nouveau contexte géoéconomique et géopolitique du pays.

Le secrétaire général a insisté sur l'importance d'éliminer toutes les idées préconçues, mentalités et attitudes négatives à l'égard du secteur privé, tout en encourageant une vision industrielle, une ambition à grande échelle et un esprit entrepreneurial dans toute la société. Il a également mis l'accent sur la nécessité de lever les obstacles institutionnels, d'améliorer l'environnement des affaires et de supprimer les barrières qui entravent le développement des entreprises.

Le Comité de pilotage pour l'élaboration du projet de développement de l'économie privée a tenu, le 15 mars 2025, sa première session afin d'établir le cadre du programme, de définir les missions, les orientations stratégiques et les objectifs principaux du projet de développement de l'économie privée qui sera soumis au Bureau politique.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a insisté sur la nécessité d'élaborer un projet doté de politiques suffisamment fortes et innovantes, avec une grande faisabilité, répondant aux exigences et aux défis de la nouvelle ère. Il a souligné l'importance d'un contenu clair et concis, axé sur les priorités essentielles, avec des solutions percutantes pour lever les obstacles majeurs qui entravent le développement du secteur privé. L'objectif fixé à l'horizon 2030 est d'atteindre deux millions d'entreprises privées et de voir émerger 1.000 grandes entreprises leaders et pionnières dans divers secteurs stratégiques.

Grâce aux orientations stratégiques du Parti et à l'engagement fort du gouvernement ainsi que des ministères et organismes concernés, l'économie privée vietnamienne se trouve face à un avenir prometteur. Ce secteur jouera non seulement un rôle clé dans la croissance économique, mais constituera également un pilier essentiel permettant au Vietnam de s'affirmer comme un pays développé, moderne et hautement compétitif sur la scène internationale.

VNA/CVN