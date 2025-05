Le premier réseau blockchain "Make in Vietnam" fait ses débuts

L’entreprise technologique vietnamienne 1Matrix a officiellement lancé mardi 6 mai à Hanoï la première plateforme blockchain de couche 1 entièrement développée, exploitée et détenue par des ingénieurs vietnamiens, marquant ainsi une nouvelle étape dans les ambitions du pays en matière d’infrastructures numériques.

Ce réseau, véritable fondation numérique décentralisée, est conçu pour soutenir les données publiques, la finance numérique et les services gouvernementaux. Ce projet s’inscrit dans la stratégie plus large du Vietnam visant à maîtriser les technologies clés et à affirmer sa souveraineté numérique.

Photo : VNA/CVN

"La maîtrise totale de notre technologie blockchain n’est pas seulement une prouesse technologique ; c’est une question de souveraineté nationale des données et de compétitivité internationale", a déclaré Phan Đức Trung, président de 1Matrix et président de l’Association vietnamienne de la blockchain.

1Matrix fait partie d’un écosystème comprenant Techcombank, One Mount Group, Masterise Group et Techcom Securities. Le lancement du réseau s’inscrit dans la stratégie nationale de développement de la blockchain définie dans la Résolution n°57-NQ/TW et la Décision n°1236/QĐ-TTg, qui visent à positionner le Vietnam parmi les pays leaders de la technologie blockchain d’ici 2030.

Dans le cadre de son engagement à encourager les talents, 1Matrix a également lancé le concours VietChain Talents 2025, destiné à découvrir les jeunes innovateurs du secteur de la blockchain. Le concours offre une dotation totale de 3,5 milliards de VND (140 000 dollars américains), le premier prix étant de 1 milliard de VND pour le meilleur projet blockchain de couche 1.

"La transformation numérique du Vietnam ne peut se réaliser sans des visionnaires et des entreprises audacieuses comme 1Matrix", a déclaré Dang Vu Son, ancien président du Comité gouvernemental du chiffrement.

Contrairement à de nombreuses entreprises blockchain axées uniquement sur la recherche ou le trading de cryptomonnaies, 1Matrix se positionne comme un fournisseur de solutions complètes pour les secteurs public et privé. Son objectif est de concevoir des infrastructures et de fournir des services répondant à la fois aux exigences nationales et aux normes internationales.

Le lancement de la blockchain 1Matrix est considéré comme une étape stratégique dans le parcours du Vietnam, passant du statut de simple adopteur de technologies à celui de créateur et d’acteur mondial de la blockchain.

VNA/CVN