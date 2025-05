Trente entreprises vietnamiennes au Salon de la construction de Sydney 2025

Trente entreprises leaders du secteur de la construction au Vietnam, membres de l'Association de la construction et des matériaux de construction de Hô Chi Minh-Ville et de l'Association des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville participent au Sydney Build Expo 2025, qui se déroule les 7 et 8 mai.

>> La transformation du Vietnam depuis sa réunification vue de l’Australie

>> Le Vietnam félicite le Premier ministre australien réélu Anthony Albanese

>> L’Australie s’engage à accompagner le Vietnam vers une agriculture durable

>> Entretien téléphonique entre le Premier ministre et son homologue australien

Photo : VNA/CVN

Le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville en coordination avec le consulat général du Vietnam à Sydney et l'Office du commerce du Vietnam en Australie organise le "Pavillon de Hô Chi Minh-Ville" réunissant les stands de 30 entreprises mentionnées spécialisées dans la construction.

Sydney Build Expo est le plus grand salon annuel de conception et de construction d'Australie, officiellement parrainé par le maire de Sydney et le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. L'exposition est une opportunité idéale pour les entreprises de Hô Chi Minh-Ville de saisir les tendances et les innovations technologiques, se renseigner sur des marchés, accéder à des projets potentiels, élargir les réseaux commerciaux et participer à la chaîne de valeur du secteur de la construction de l'Australie et du monde.

Selon Dào Minh Chanh, directeur adjoint de l'ITPC, Sydney Build Expo 2025 attire des dizaines de milliers de partenaires et de visiteurs potentiels d'Australie et du monde entier, c'est donc une excellente occasion pour les entreprises de Hô Chi Minh-Ville d'élargir leurs marchés, de rechercher des partenaires potentiels et de saisir les perspectives d'exportation de matériaux de construction vers le marché du pays océanien, en particulier dans le contexte favorable où les relations Vietnam - Australie avaient été rehaussés au niveau du partenariat stratégique global.

Outre la participation à l'exposition, les entreprises et les unités de Hô Chi Minh-Ville ont également assisté à des séminaires sur le thème de l'innovation écologique dans les matériaux décoratifs, le parcours d'accès aux marchés internationaux ; l’aperçu général de l'industrie des matériaux de construction au Vietnam, des tendances, du commerce et de la transformation ainsi que des opportunités d'expansion du marché en Australie.

L'ambassadeur adjoint Nghiêm Xuân Hoà a affirmé que l'ambassade du Vietnam en Australie, en collaboration avec le consulat général du Vietnam à Sydney et à Perth, et l'Office du commerce du Vietnam à Sydney, soutiendraient les entreprises des deux pays pour concrétiser leurs relations de coopération potentielles.

VNA/CVN