Le Vietnam et les États-Unis accélèrent les négociations économiques et commerciales

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, également chef de la délégation vietnamienne chargée de négocier avec les États-Unis un accord commercial réciproque, a rencontré le 7 mai à Hanoï l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, afin d'accélérer le processus de négociations sur les questions économiques et commerciales actuelles entre les deux pays.

>> Renforcer un commerce équilibré et durable avec les États-Unis

>> Vietnam - Nasdaq : une collaboration pour relever les défis bilatéraux

>> L'importance du cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis

Nguyên Hông Diên a proposé aux États-Unis de promouvoir le partenariat stratégique intégral au service de la paix, de la coopération et du développement durable. Il a appelé à renforcer un commerce équilibré, durable et à long terme, conforme aux engagements internationaux du Vietnam et respectueux des relations avec les autres partenaires. Il a aussi mis en avant la complémentarité entre les deux économies, une caractéristique importante pour approfondir la coopération bilatérale.

Photo: VNA/CVN

Les deux parties doivent soutenir les entreprises pour lever rapidement les obstacles et difficultés, créer des conditions favorables à la mise en œuvre des projets de coopération, ainsi qu'à l'échange de produits essentiels répondant aux besoins respectifs, a-t-il déclaré.

De son côté, l'ambassadeur Marc E. Knapper a salué l'approche proactive et constructive du Vietnam. Il a précisé que la nouvelle politique commerciale américaine vise à stimuler le commerce et l'investissement tout en protégeant la sécurité économique, nationale et les travailleurs américains, sans nuire aux partenaires.

Malgré les défis persistants, l'ambassadeur s'est déclaré convaincu que le processus de négociation entre les deux pays aboutirait à des résultats positifs, au bénéfice des peuples et des communautés d'affaires des deux pays.

VNA/CVN