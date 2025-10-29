Pôle portuaire de Soc Trang

Promouvoir les exportations agricoles du Delta du Mékong

Le pôle portuaire de Soc Trang, et notamment le projet de port en eau profonde de Trân Dê, situé dans la province ancienne de Soc Trang et aujourd'hui dans la ville de Cân Tho, peut recevoir un volume total de fret d'environ 30,7 à 41 millions de tonnes par an. Ce projet contribuera à réduire le coût des marchandises importées et exportées, à promouvoir le développement industriel et à créer une percée économique pour le delta du Mékong.

Selon le projet de plan, d'ici 2030, le pôle portuaire de Soc Trang comprendra les quais de Kê Sach, Dai Ngai et le port en eau profonde de Trân Dê, ainsi que des zones de mouillage, de transbordement et d'abris anti-tempête.

Priorité pour la construction du port en eau profonde offshore de Trân Dê

L'Administration maritime et des voies navigables du Vietnam a soumis au ministère de la Construction un plan détaillé de développement du pôle portuaire de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Récemment, le ministère de la Construction a également approuvé le plan détaillé de développement du port maritime terrestre et maritime de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Le plan fixe l'objectif d'un débit de fret portuaire de 30,7 à 41,2 millions de tonnes d'ici 2030, dont 0,97 à 1,36 million d'EVP pour le fret conteneurisé. Le port de Trân Dê favorisera le transport de plus d'un demi-million de passagers. Les infrastructures techniques seront également développées en parallèle avec six ports, dont 16 à 18 quais, d'une longueur totale de près de 2.700 m à plus de 3.400 m. L'étendue des zones terrestres et maritimes du port est clairement définie, en fonction des besoins de développement du commerce et de l'exploitation du transport maritime.

La planification s'accompagne d'une série de solutions synchrones, allant du perfectionnement des mécanismes politiques à la mobilisation des capitaux d'investissement, en passant par le développement de ressources humaines qualifiées; l'environnement, la science et la technologie, jusqu'au renforcement de la coopération internationale et au suivi est mise en œuvre de la planification.

La demande de capitaux d'investissement pour le système portuaire maritime de Soc Trang au cours de la période allant jusqu'en 2030 est d'environ 61.513 milliards de dôngs, la priorité étant donnée aux investissements dans les infrastructures de la zone portuaire offshore de Trân Dê pour synchroniser l'échelle du port.

Promotion des exportations agricoles dans le delta du Mékong

Selon les experts, le delta du Mékong est la principale région agricole du pays, notamment pour la production de riz, de crevettes, de poisson et de fruits. Cependant, cette région rencontre encore de nombreuses difficultés et son développement est en deçà de son potentiel, notamment en matière d'infrastructures de transport. Actuellement, plus de 70 % des marchandises importées et exportées du delta du Mékong doivent être acheminées par route vers le pôle portuaire de Hô Chi Minh-Ville, ce qui augmente les coûts de transport, allonge les délais, affecte la qualité des marchandises et exerce une pression sur le trafic routier.

La Résolution n° 13-NQ/TW du 2 avril 2022 du Bureau politique et la Résolution n° 78/NQ-CP du 18 juin 2022 du gouvernement sur l'orientation du développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du Mékong définissent clairement que d'ici 2030, le port de Trân Dê deviendra un port spécial et une porte d'entrée régionale. Le Premier ministre du gouvernement a publié la Décision 886 approuvant les plans, politiques, solutions et ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan directeur de développement du système portuaire vietnamien pour la période 2021-2030 et sa vision 2050.

Le port en eau profonde de Trân Dê devrait ainsi devenir un port maritime spécialisé, jouant le rôle de porte d'entrée dans la région du delta du Mékong. Parallèlement, le développement des infrastructures maritimes prévoit, dans un premier temps, des investissements dans la zone portuaire de Trân Dê - Soc Trang, pour un montant d’environ 50.000 milliards de dôngs. La superficie portuaire totale prévue est de 5.400 hectares, dont 1.400 hectares pour le port offshore, avec un pont maritime de 18 km de long. Le port peut accueillir des cargos classiques, des porte-conteneurs d'une capacité de 100.000 TPL ou plus, ainsi que des vraquiers de 160.000 TPL.

"Grâce à ces orientations, le port maritime de Trân Dê joue un rôle de porte d'entrée pour la région du delta du Mékong, contribuant à la coordination des infrastructures de transport et favorisant ainsi le développement socio-économique de la région. Conformément aux résolutions du Bureau politique, du gouvernement et du Premier ministre, l’ancienne province de Soc Trang a finalisé et soumis à l'approbation, dans les meilleurs délais, des plans spécifiques d'investissement pour le port de Trân Dê. Parallèlement, il s'agira d'organiser et d'orienter la planification du développement des infrastructures de transport et des secteurs fonctionnels (industrie, commerce, services, logistique) afin de les synchroniser avec les projets de transport clés, notamment le projet d'autoroute de Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang", a souligné l'ancien président du Comité populaire de la province de Soc Trang.

De nombreux experts estiment que ces dernières années, la contribution du delta du Mékong au PIB du pays a diminué. La région s'appauvrit par rapport à la moyenne nationale et à ses atouts. De nombreuses études indiquent que l'absence de port d'entrée dans le delta du Mékong explique en partie ce déclin.

Les experts soulignent que le projet de port maritime de Trân Dê est à l'étude depuis de nombreuses années et doit être mis en œuvre au plus vite. Sans ce port, le delta du Mékong restera pauvre, les habitants seront sans emploi et contraints de travailler pour le compte d'autrui, ce qui engendrera de nombreuses instabilités sociales. C'est pourquoi le Parti communiste et l'État estiment nécessaire de construire un port d'entrée pour le delta du Mékong. Un investissement précoce permettra une grande efficacité et une percée rapide vers le développement. Une mise en œuvre lente entraînera la persistance de la pauvreté, générant d'importants problèmes sociaux.

L’économie maritime devient un puissant moteur de croissance

À compter du 1er juillet 2025, l’ancienne ville de Cân Tho, les deux provinces de Hâu Giang et de Soc Trang ont formé officiellement la nouvelle ville de Cân Tho. Cette fusion devrait créer de puissants moteurs de croissance pour le développement socio-économique de l'ensemble du delta du Mékong, notamment pour l'économie maritime.

Le docteur Trân Khac Tâm, ancien président de l'Association des entreprises de l’ancienne province de Soc Trang, a déclaré que la ville de Cân Tho a longtemps joué un rôle moteur dans le développement économique, administratif, éducatif, commercial et logistique de toute la région. Cependant, il manque encore à cette ville un élément essentiel: le développement de l'économie maritime. Avec la fusion des frontières administratives, la nouvelle ville de Cân Tho disposera de 72 km de littoral, auparavant compris dans l’ancienne province de Soc Trang. L'acquisition d'un littoral représente non seulement une modification des frontières administratives, mais aussi une réorientation de la stratégie de développement. D'un centre-ville, Cân Tho pourrait devenir une ville côtière, ouvrant ainsi de nouveaux espaces de développement pour des secteurs tels que la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables, le tourisme insulaire, notamment le développement de parcs industriels et les services logistiques côtiers.

Selon M. Trân Khac Tâm, le port en eau profonde de Tran De est l'un des axes stratégiques de développement de la région. Ce port, conçu à grande échelle, pourra accueillir des navires et des porte-conteneurs jusqu'à 100.000 DWT et des vraquiers jusqu'à 160 000 DWT.

"Le port de Trân Dê deviendra l'un des principaux ports maritimes du Sud, partageant la pression avec le pôle portuaire de Hô Chi Minh-Ville et de Cai Mep-Thi Vai, et desservant directement l'exportation de produits agricoles et aquatiques pour l'ensemble du delta du Mékong. Pendant longtemps, les habitants de cette région ont dû engager des frais de transport importants, ce problème logistique sera résolu avec l'entrée en service du port de Trân Dê", a commenté Trân Khac Tâm.

En fait, l'un des atouts indéniables de Trân De réside dans sa situation géographique stratégique: situé à l'embouchure du fleuve de Hâu, principale voie navigable du delta du Mékong, ce qui permet de réduire la distance de 80 à 100 km par rapport aux transits par Hô Chi Minh-Ville. Dans un rayon de 100 à 150 km, le port de Trân Dê est directement relié à toutes les provinces du delta du Mékong par les principaux axes routiers tels que la route nationale 1A, la route nationale Nam Sông Hâu, la route nationale 60, l'autoroute Phung Hiêp, l'autoroute de Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang et les voies navigables nationales. Le port en eau profonde de Trân Dê est également situé à proximité de la route maritime internationale reliant l'Asie du Sud-Est aux marchés américain, européen et est-asiatique, sans avoir à transiter par les eaux intérieures, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts logistiques.

