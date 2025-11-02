Le Delta du Mékong intensifie sa lutte contre la pêche INN

Face à l’urgence de lever le '' carton jaune '' infligé par la Commission européenne (CE) pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les localités du Delta du Mékong multiplient les efforts. Leur objectif est de mettre fin à ces pratiques préjudiciables et de promouvoir une exploitation responsable et durable des ressources halieutiques.

>> Cà Mau renforce la lutte contre la pêche INN par le contrôle strict des infractions

>> Pêche INN : deux navires vietnamiens interceptés

>> Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà appelle à l’élaboration d’un scénario de négociations avec la CE

Photo : VNA/CVN

Parmi elles, les provinces d’An Giang et de Cà Mau, qui disposent de flottes de pêche parmi les plus importantes du pays, intensifient la gestion des navires et le contrôle des entrées et sorties de ports, tout en accompagnant les pêcheurs vers des moyens de subsistance durables.

Renforcer la surveillance et la gestion des navires de pêche

Selon le Commandement des gardes-frontières de la province d’An Giang, entre le 12 septembre et le 12 octobre, les unités concernées ont organisé 129 séances de sensibilisation destinées aux propriétaires et capitaines de navires, diffusant près de 2 000 documents d’information sur la lutte contre la pêche INN. Parallèlement, les gardes-frontières ont intensifié le contrôle des procédures de départ et d’entrée de port, en particulier pour les navires jugés à haut risque de violation.

Au cours du même mois, 86 patrouilles en mer ont été menées, permettant le contrôle de 305 navires et de 1.556 pêcheurs. Seulement trois infractions ont été constatées, pour un montant total d’amendes supérieur à 15 millions de dôngs, soit une nette diminution par rapport au mois précédent. Par ailleurs, un dossier de sanction de 900 millions de dôngs a été constitué à l’encontre d’un navire impliqué dans une activité de pêche illégale en eaux étrangères en 2024, tandis que 16 affaires impliquant 22 navires ont été réglées définitivement depuis le début de l’année.

Le colonel Pham Van Thang, commandant des gardes-frontières d’An Giang, a affirmé la détermination des forces locales à interdire la sortie de tout navire ne remplissant pas les conditions légales, à contrôler 100 % des navires à chaque passage et à garantir le fonctionnement continu des dispositifs de surveillance VMS (Vessel Monitoring System).

Avec un espace maritime de plus de 63.000 km² et une frontière maritime commune avec trois pays, An Giang fait face à des exigences de contrôle particulièrement élevées. En application des directives gouvernementales, la province a achevé l’enregistrement et l’octroi de licences à l’ensemble des navires éligibles, tout en recensant 1 245 navires non conformes afin de les régulariser ou de les retirer du service.

Le président du Comité populaire provincial, Hô Van Mung, a exigé que les navires “trois non” (non enregistrés, non inspectés, sans licence) soient strictement interdits de sortie. Il a également ordonné l’application intégrale des systèmes VNFishbase et VMS, ainsi que la gestion numérique des équipages via l’identifiant VNeID. Toute perte de connexion du VMS ou dépassement de la zone autorisée fera l’objet de sanctions.

Grâce à ces mesures, la conscience des pêcheurs s’est nettement améliorée : tous les navires doivent désormais présenter des documents complets avant leur départ et tenir à jour leur journal de pêche. An Giang prépare également les documents et données nécessaires à la cinquième mission d’inspection de la CE, prévue dans les prochains mois, tout en menant une campagne intitulée ''Détermination et action pour mettre fin à la pêche INN'', en collaboration avec la 5ᵉ région de la Marine populaire du Vietnam.

Garantir la durabilité économique des pêcheurs

La province de Cà Mau, qui dispose de la plus grande flotte de pêche du delta du Mékong, met elle aussi en œuvre des mesures globales pour enrayer les pratiques de pêche illégale, depuis la gestion des navires jusqu’à la traçabilité des produits.

Dans les ports de Ca Mau, les forces compétentes assurent une surveillance permanente, 24 heures sur 24, contrôlant les listes d’équipage, le fonctionnement des dispositifs VMS et les données de capture avant chaque départ. Les navires présentant des irrégularités ou une perte de signal VMS sont immédiatement invités à les corriger avant de reprendre la mer.

La province met l’accent sur la traçabilité post-capture, condition essentielle pour l’exportation vers le marché européen, et poursuit la sensibilisation des pêcheurs sur les conséquences de la pêche illégale, qui nuit non seulement à la réputation du pays, mais compromet également leurs propres moyens de subsistance à long terme.

Par ailleurs, Cà Mau encourage la conversion des activités de pêche côtière vers des métiers plus durables, tout en développant la pisciculture en mer à haute technologie et en facilitant l’accès aux chaînes de distribution, afin d’assurer aux pêcheurs des revenus stables et légaux.

Lors d’une conférence en ligne le 28 octobre avec les 21 provinces côtières, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a salué les efforts déployés par les localités du pays pour renforcer la gestion de la pêche et lutter contre la pêche INN. Il a souligné la nécessité d’un système de données halieutiques ''précis, complet, transparent et dynamique'' pour répondre aux exigences de la CE et garantir une gouvernance maritime efficace.

Les provinces du delta du Mékong se sont fixées pour objectif de mettre fin totalement à la pêche illégale en eaux étrangères, d’éviter toute perte prolongée de connexion VMS, de finaliser la délivrance et le marquage des licences à 100 % des navires, et de mettre à jour quotidiennement les bases de données VMS et VNFishbase. Parallèlement, les campagnes de communication se multiplient dans les médias et au sein des communautés côtières afin de transformer la sensibilisation en actions concrètes.

Avec la détermination à ''déclarer la guerre à la pêche INN'', les provinces du delta du Mékong manifestent une volonté ferme non seulement de protéger la souveraineté maritime nationale, mais aussi de préserver la réputation internationale de la filière halieutique vietnamienne. Ces efforts soutenus constituent une étape essentielle dans la levée du ''carton jaune'' de la CE et dans la construction d’un secteur de pêche moderne, responsable et durable.

VNA/CVN