Investissements publics : le Vietnam accélère le rythme du décaissement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 18 octobre à Hanoï, une visioconférence nationale sur la promotion du décaissement des investissements publics en 2025, avec les 34 villes et provinces du pays.

Il s’agissait de la quatrième conférence de l’année, visant à évaluer la mise en œuvre, lever les obstacles et accélérer le rythme du décaissement des capitaux publics - l’un des moteurs essentiels de la croissance économique nationale.

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné qu’à moins d’un trimestre de la fin de l’année 2025, tout le système politique devait accélérer le rythme et atteindre les objectifs plus tôt afin de réaliser les tâches de développement socio-économique fixées par le Parti et l’Assemblée nationale. Pour atteindre un taux de croissance supérieur à 8% en 2025 et créer un élan favorable pour une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, l’investissement, notamment l’investissement public, demeure un levier stratégique.

Selon le Premier ministre, durant le présent mandat, le pays a déployé de manière énergique les mesures d’augmentation des recettes et de rationalisation des dépenses, concentrant les ressources sur le développement. Grâce à ces efforts, les capitaux publics alloués sur l’ensemble du mandat ont augmenté de 55% par rapport au précédent. Pour la seule année 2025, le montant total des investissements publics atteint 1.110.000 milliards de dôngs, le gouvernement s’engageant à décaisser 100% de ce montant pour stimuler la croissance et assurer un développement durable.

Cependant, au 16 octobre, le décaissement n’avait atteint que 455.000 milliards de dôngs, soit 50,7% du plan annuel, un niveau jugé insuffisant. Vingt-neuf ministères et organes centraux ainsi que dix-huit localités restent en deçà de la moyenne nationale. Le Premier ministre a rappelé que le taux de décaissement des investissements publics constitue désormais un critère important dans l’évaluation et le classement des organismes et des individus du système politique, conformément à la Décision N°366-QĐ/TW du Politburo.

Mettant l’accent sur la devise "Peu de paroles, beaucoup d’actions, avec des résultats concrets", il a demandé aux ministères, secteurs et localités de faire preuve d’autocritique, d’identifier clairement les causes des retards et de déterminer les responsabilités de chaque entité et de chaque individu, en évitant toute attitude de procrastination ou d’évitement. Il a affirmé : "Chaque ouvrage achevé, chaque route ou pont mis en service apporte de la joie au peuple et contribue concrètement au développement du pays."

Selon le ministère des Finances, le plan global des investissements publics financés par le budget de l’État en 2025 s’élève à plus de 897.000 milliards de dôngs. À ce jour, plus de 871.000 milliards, soit 97,1% du plan alloué par le Premier ministre, ont été répartis entre les ministères et localités. Il reste 26.000 milliards de dôngs à répartir en détail. À la mi-octobre, neuf ministères et seize provinces affichaient un taux de décaissement supérieur à la moyenne nationale.

Le ministère a réaffirmé que le décaissement des capitaux publics constitue une mission politique majeure, faisant l’objet d’une attention constante et d’une direction ferme du gouvernement dès le début de l’année. De nombreuses conférences nationales ont été tenues, et plusieurs dépêches, instructions et circulaires ont été publiées. Le Premier ministre et les vice-premiers ministres se sont rendus sur le terrain pour examiner la mise en œuvre des projets et résoudre les difficultés liées aux procédures, au cadre juridique, au calendrier et à la qualité des ouvrages.

Afin de renforcer la discipline et d’améliorer l’efficacité du décaissement, le gouvernement a réajusté le plan d’investissement en capital public, transférant les fonds des unités à faible taux de décaissement vers celles disposant de besoins réels et urgents. Parallèlement, il a promulgué plusieurs textes réglementaires pour remédier aux lenteurs administratives.

Le gouvernement a également ordonné la révision et la simplification de nombreux textes juridiques relatifs à l’investissement public, l’accélération de la décentralisation et la numérisation complète des procédures, afin de rendre les processus d’approbation, d’allocation, de paiement et de règlement plus transparents et efficaces.

Grâce à ces efforts soutenus, le décaissement des investissements publics a enregistré des progrès tangibles. Les ressources budgétaires sont prioritairement orientées vers les projets d’infrastructures nationales stratégiques, tels que les autoroutes Nord-Sud, les aéroports, les ports maritimes et les lignes ferroviaires à grande vitesse, servant de leviers pour le développement régional.

Depuis le début de l’année, plus de 455 km d’autoroutes ont été achevés, tandis que 364 km supplémentaires sont en cours de construction, dans la perspective d’atteindre 3.000 km d’autoroutes d’ici la fin de 2025. La discipline et la rigueur dans la gestion des investissements publics se sont renforcées, les autorités procédant régulièrement à des ajustements et des transferts de crédits entre projets pour garantir efficacité, transparence et respect des délais.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l’ensemble des ministères, branches et localités à redoubler d’efforts, à faire preuve de responsabilité et d’audace dans l’action, afin d’accélérer le décaissement des investissements publics au cours des derniers mois de 2025. Il a souligné qu’il s’agissait d’une mission à la fois urgente et de long terme, contribuant à stimuler la croissance économique, à stabiliser la macroéconomie et à améliorer le niveau de vie de la population.

