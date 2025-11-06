Le CPTPP stimule les exportations vietnamiennes dans un contexte fiscal mondial complexe

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’un des premiers accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération mis en œuvre par le Vietnam, continue de jouer un rôle clé dans la promotion des exportations nationales.

Photo : VNA/CVN

Bien que plusieurs pays membres du CPTPP soient également liés au Vietnam par d’autres accords commerciaux, le CPTPP se distingue par la profondeur de ses engagements et par les opportunités qu’il offre aux entreprises vietnamiennes dans un contexte mondial marqué par des politiques fiscales et commerciales de plus en plus complexes.

Lors du séminaire intitulé "Exploiter les avantages de l’origine dans le cadre du CPTPP : un levier de croissance des exportations dans le contexte des politiques fiscales réciproques", organisé le 5 novembre à Hanoï, Trinh Thi Thu Hiên, directrice adjointe de l’Agence du commerce extérieur, a indiqué que le taux d’utilisation des certificats d’origine (C/O) du CPTPP avait enregistré des progrès notables. En 2019, seuls 700 millions de dollars d’exportations vietnamiennes avaient recours à ces certificats, soit environ 2% du total. En 2024, ce chiffre a atteint près de 5 milliards de dollars, représentant 8,8% des exportations totales.

Les marchés émergents du CPTPP tels que le Mexique, le Canada et le Pérou se démarquent par leur dynamisme. Vers le Mexique, le taux d’utilisation des C/O est passé de 7 % en 2019 à 47 % en 2024. Au Canada, des produits tels que les articles de voyage, objets artisanaux et produits aquatiques, bénéficient d’un taux d’utilisation compris entre 40 % et 80 %.

Trinh Thi Thu Hiên a toutefois précisé que l’exploitation du CPTPP demeure inférieure à celle des ALE avec l’Union européenne (EVFTA) ou le Royaume-Uni (UKVFTA).

L’Australie, l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein du CPTPP, illustre parfaitement le potentiel de l’accord. Selon Trân Thi Thanh My, cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Australie, les exportations vietnamiennes vers ce pays ont progressé de 3,5 milliards de dollars en 2019 à 6,5 milliards en 2024, soit une hausse de 83%.

Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes sont invitées à renforcer leur conformité réglementaire, à accroître la part de composants d’origine nationale et à coopérer davantage par filière pour gagner en compétitivité.

Pour Dô Thi Phuong Thao, directrice des exportations de la société Lenger Vietnam Seafood, le CPTPP représente une opportunité stratégique de diversification et de montée en gamme. L’entreprise mise sur trois axes : diversification des débouchés – notamment les exportations vers le Japon, le Canada et l’Australie –, le renforcement de la traçabilité et développement d’une filière durable conforme aux normes internationales.

De son côté, l’Agence du commerce extérieur prépare un nouveau décret destiné à remplacer le décret n°31/2018/ND-CP relatif à l’origine des marchandises exportées et importées, afin de renforcer la lutte contre la fraude à l’origine et d’accélérer le traitement des dossiers.

VNA/CVN