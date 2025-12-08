An Giang se mobilise pour éradiquer la pêche INN

La province d’An Giang (Sud) poursuit des mesures rigoureuses dans sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en s’efforçant d’assurer l’intégration des informations de l’ensemble de sa flotte dans la base de données nationale Vnfishbase, ainsi que l’installation des systèmes de surveillance par satellite (VMS) conformément aux réglementations.

Les autorités locales ont également mis en œuvre des solutions synchrones pour prévenir l’exploitation illégale dans les eaux étrangères. Les services compétents, en coordination avec les localités côtières, intensifient les campagnes de communication afin d’inciter les pêcheurs à se conformer strictement aux réglementations en vigueur, ainsi qu’à mettre pleinement en œuvre les recommandations de la Commission européenne.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan judiciaire, la Police provinciale d’An Giang fait preuve d’une grande fermeté, ayant engagé des poursuites pénales dans 51 affaires liées à la pêche INN, dont 17 cas impliquant 29 prévenus pour violation des eaux étrangères, et cinq affaires concernant le transport illicite de produits de la mer à travers la frontière. Le Tribunal populaire provincial a déjà jugé 29 affaires pénales, prononçant des peines sévères à portée dissuasive pour sensibiliser la communauté des pêcheurs et limiter les récidives.

Au cours de la période 2024-2025, les autorités ont également infligé des sanctions administratives à l’encontre de 20 navires de pêche, pour un montant total dépassant les 18 milliards de dôngs.

Début décembre, l’Agence d’enquête de la Sécurité de la Police provinciale a notifié l’ouverture d’une enquête pénale et l’arrestation du capitaine Nguyên Thanh Duy pour 'Organisation de sorties illégales de personnes". L’enquête a révélé que celui-ci avait conduit son navire de pêche dans les eaux thaïlandaises pour y pratiquer illégalement la pêche en janvier 2024, avant d’être intercepté par la Marine royale thaïlandaise.

Cette approche globale vise non seulement à éliminer la pêche INN, mais aussi à préserver les ressources halieutiques naturelles et à restaurer la santé des écosystèmes marins.

VNA/CVN