Bientôt le Salon de l’agriculture et des produits agricoles verts Agri Expo Vietnam 2025

Le salon de l’agriculture et des produits agricoles verts du Delta du Mékong 2025 - Agri Expo Vietnam 2025 - se tiendra du 19 au 24 décembre 2025 sur la place du complexe Golden City, dans le quartier de Long Xuyên.

L’événement est organisé par l’Association des agriculteurs de la province d’An Giang (Sud), en coordination avec plusieurs unités spécialisées et la Société de communication et d’exposition Á Châu. Il devrait réunir plus de 150 stands provenant de plus de 90 entreprises de la province et d’autres localités.

Lors du salon, les visiteurs pourront découvrir de nombreux maillons essentiels de la chaîne de production - allant des machines et équipements agricoles (décortiqueuses, trieuses optiques pour le riz, drones…), engrais, matériaux et plants - jusqu’aux produits agricoles, aquacoles, articles OCOP, produits transformés et produits agricoles verts représentatifs. Il s’agit d’une occasion pour les entreprises, coopératives et ménages producteurs de promouvoir leurs marques, d’élargir leurs marchés, tout en aidant les agriculteurs à accéder aux technologies modernes.

En plus des stands d’exposition, le salon proposera des activités parallèles telles que des forums et séminaires spécialisés sur l’agriculture de haute technologie, des programmes de mise en relation entre entreprises, distributeurs et agriculteurs, ainsi que des visites d’étude, des séances de partage technique, de conseil en production et en consommation de produits agricoles, contribuant au développement d’une agriculture verte et durable pour la région du delta du Mékong.

Grâce à ses atouts - pôle majeur de production de riz, de produits aquacoles et de cultures commerciales - An Giang espère attirer des dizaines de milliers de visiteurs, agriculteurs et entreprises des provinces du Delta du Mékong. L’événement devrait non seulement dynamiser l’agriculture, la technologie et la transformation agroalimentaire, mais aussi orienter la production et la consommation vers un modèle vert, durable, répondant aux exigences des marchés nationaux et d’exportation.

L’organisation de l’Agri Expo Vietnam 2025 revêt d’autant plus de sens que les modèles de production de riz de haute qualité, d’aquaculture et d’agriculture biologique gagnent en importance et se développent dans le Delta du Mékong, contribuant à la tendance vers une agriculture moderne et durable.

Texte et photo : Truong Giang/CVN