Libre-échange : le CPTPP offre de nombreuses opportunités aux produits vietnamiens

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a permis aux exportations vietnamiennes de croître de manière impressionnante après cinq ans. Et le potentiel demeure énorme.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association vietnamienne du textile-habillement (Vietnam Textile & Apprel Association - VITAS), au cours des huit premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de textile-habillement vers les marchés du CPTPP ont atteint 4,56 milliards d'USD, soit une hausse de 4,3% en rythme annuel.

"Le CPTPP nous aide non seulement à élargir les marchés d'exportation, mais encourage également l'industrie textile à améliorer la technologie et la qualité de ses produits afin de répondre aux normes strictes du marché international", a indiqué Vu Duc Giang, président de la VITAS.

À l'instar de l'industrie textile, ces dernières années, les marchés des pays du CPTPP ont également représenté une grande partie des exportations nationales de produits aquatiques. En 2022, elles ont enregistré une croissance annuelle de plus de 20%, grâce en partie à une hausse de 30,6% des expéditions vers les pays membre du CPTPP, selon Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers - VASEP).

En 2023, en raison de l'inflation, les exportations vers la plupart des marchés ont diminué de plus de 20%, mais celles vers le CPTPP n’a baissé que de 16,4%, a-t-il ajouté.

Un débouché important pour le secteur de l'aquaculture

Ces chiffres montrent que le CPTPP constitue un débouché important pour le secteur de l'aquaculture, offrant de nombreuses opportunités de développement, a-t-il estimé.

Photo : VNA/CVN

Selon les Douanes vietnamiennes, l’import-export vers les marchés du CPTPP en Amérique a augmenté de 56,3% entre 2018 et 2023, passant de 8,7 milliards d'USD à 13,6 milliards. Les exportations du Vietnam ont presque doublé, passant de 6,3 milliards d'USD en 2018 à 11,7 milliards en 2023. L'excédent commercial a également été multiplié par près de trois, passant de 3,9 milliards d'USD à 11,01 milliards.

Cependant, selon des experts, la valeur ajoutée des produits vietnamiens demeure faible et leur part de marché reste modeste.

Pour surmonter l'éloignement géographique qui entraîne une augmentation des coûts, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de coopération approfondie par domaine, des mécanismes favorables à l’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés d’Amérique. En outre, il est important de construire des centres de matières premières à l’intérieur du pays, de moderniser les technologies, de participer plus profondément aux chaînes de valeur…

Le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera de promouvoir la sensibilisation au CPTPP et à d’autres accords de libre-échange pour encourager les entreprises à en tirer pleinement parti. Il se coordonnera aussi avec les associations professionnelles pour élaborer des stratégies visant à améliorer la compétitivité des marques, rechercher des solutions pour réduire les coûts logistiques, parallèlement aux efforts de réforme administrative et d’application de technologies à la gestion de l’import-export…

VNA/CVN