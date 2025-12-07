Đồng Tháp cherche à développer durablement le cocotier

Le cocotier connaît une expansion rapide à Đồng Tháp, mais la filière souffre toujours de l’absence de liens durables entre producteurs et entreprises exportatrices. Cette faiblesse structurelle rend les prix extrêmement instables.

Après plusieurs mois de hausse record, la noix de coco fraîche et sèche a récemment chuté brutalement. Les pluies ont accru la production tandis que la demande d’exportation se contractait, laissant les agriculteurs sans débouchés stables.

Fluctuations du prix de la noix de coco

La famille de Lê Thi Thu Vân, (quartier de Bình Thuận, commune de Chợ Gạo) qui cultive 3.000 m² de cocotiers malais, illustre cette volatilité. Au début de l’année, la douzaine se vendait jusqu’à 130.000 dôngs ; aujourd’hui, elle n’atteint plus que 35.000 dôngs. Malgré un léger bénéfice, les revenus restent très incertains. Même constat pour la noix de coco sèche : dans la commune de Tân Thới, Dương Tấn Sĩ possède plus d’un hectare de cocotiers dont le prix est passé de 240.000 à 90.000 dôngs la douzaine en l’espace de quelques semaines, alors que la quantité récoltée diminue.

La Coopérative agricole Hưng Thịnh Phát, située dans la commune de Tân Thuận Bình et spécialisée dans la transformation et l’emballage de noix de coco destinées à l’exportation officielle, a mis en place une zone de production d’environ 100 ha afin de sécuriser l’approvisionnement. Selon son directeur Nguyễn Trung Quý, la coopérative exporte en moyenne une dizaine de conteneurs de noix de coco fraîches par mois, mais la saison des pluies ralentit actuellement les expéditions, entraînant une baisse du prix.

De son côté, la coopérative Tiến Phát (commune de Bình Ninh) a développé une zone de production de noix de coco sèches de 644 ha à Vĩnh Hựu, cultivée selon les normes biologiques et en attente de certification en décembre 2025. Son président, Nguyễn Công Trọng, explique que l’offre de noix de coco sèches n’est pas abondante, mais que les fluctuations du marché d’exportation provoquent une forte baisse du prix d’achat, affectant directement le revenu des producteurs.

Renforcer le lien production-consommation

Pour développer durablement la culture du cocotier, le secteur de l’agriculture de Đồng Tháp, en collaboration avec les autorités locales et les agriculteurs, s’oriente vers une production sûre, associée à des mécanismes de liaison dans la consommation. La famille de Nguyễn Văn Hớn, dans la commune de Tân Hương, cultive actuellement 3 ha de cocotiers malaisiens, générant des revenus stables.

Depuis 2022, après avoir suivi des formations sur l’agriculture biologique, il a appliqué la norme VietGAP sur 6.000 m2 de cocotiers. Selon lui, cette méthode permet un meilleur contrôle de la fertilisation et des traitements phytosanitaires, réalisés selon un calendrier précis, tout en bénéficiant de l’assistance technique de la coopérative, ce qui garantit un débouché stable et un prix de vente plus élevé que la production traditionnelle.

Dans la commune de Bình Ninh, où environ 2.626 ha de cocotiers sont cultivés, cet arbre est considéré comme une culture clé. Les autorités locales encouragent les agriculteurs à renouveler leurs pratiques, à appliquer les avancées scientifiques et à développer la production de noix de coco biologique. Cette transition vise à améliorer la qualité et à accroître la valeur des produits, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché.

Ces dernières années, la commune a renforcé l’accompagnement des agriculteurs dans la production de noix de coco biologique, en les guidant sur l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires biologiques autorisés, la tenue du carnet de culture et le respect des délais de carence. À présent, une partie des superficies locales est certifiée GlobalGAP, avec 78 groupes de coopération, 6 coopératives, 4 entreprises et 30 établissements de collecte et de prétraitement liés à la noix de coco.

Selon Phan Văn Bac, président du Comité populaire de la commune de Tân Thới, celle-ci est l’une des plus grandes zones de cocotiers de la province, avec 2.688 ha, principalement de noix de coco sèches, dont environ 600 ha sont certifiés biologiques et disposent d’un code de zone de culture. Ces zones sont liées aux entreprises de transformation et d’exportation, ce qui permet de stabiliser les prix et d’obtenir une valeur supérieure à la production traditionnelle. La localité prévoit d’étendre encore environ 200 ha.

Dans l’ensemble de la province de Đồng Tháp, on compte plus de 24.100 ha de cocotiers pour une production annuelle dépassant 363.000 tonnes. Le secteur agricole oriente le développement continu des chaînes de valeur, en renforçant la connexion offre–demande et la promotion commerciale afin de stabiliser les revenus des producteurs.

Texte et photos : Truong Giang/CVN