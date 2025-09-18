Libye : seulement 13 personnes ont survécu lors du naufrage d'un bateau transportant 74 migrants

Le HCR a présenté ses condoléances aux "familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie" et a appelé à la fin du conflit au Soudan, affirmant que les voies de migration sûres et légales restent limitées. "La véritable solution consiste à mettre fin à la guerre au Soudan afin que les familles puissent rentrer chez elles en toute sécurité et ne pas entreprendre ces voyages dangereux", a déclaré l'agence. L'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a fait savoir mardi 16 septembre qu'au moins 50 réfugiés soudanais étaient morts après qu'un incendie s'est déclaré sur le même navire. Par ailleurs, la marine libyenne a indiqué avoir secouru mardi 35 migrants, dont cinq femmes et un enfant, au large de la côte ouest du pays. Le groupe a été récupéré près d'Abu Kamash, à environ 156 km à l'ouest de Tripoli, et emmené dans un centre d'accueil où il a reçu de la nourriture, de l'eau et des services de base. La marine a déclaré que 51 cas de traite d'êtres humains ont été enregistrés jusqu'à présent cette année et que 3 480 migrants de différents pays ont été interceptés.

Xinhua/VNA/CVN