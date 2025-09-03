Le chef de la Ligue arabe appelle à la désescalade et au dialogue dans l'Ouest de la Libye

Ahmed Aboul-Gheit a exprimé dans une déclaration sa profonde inquiétude face à l'escalade des tensions dans l'Ouest de la Libye, en particulier en ce qui concerne la mobilisation des forces militaires près de la capitale, Tripoli. M. Aboul-Gheit a souligné que la Ligue arabe suivait de près la situation, ajoutant que l'escalade risquait de faire replonger le pays dans un cycle de conflits. Le chef de la Ligue arabe a exhorté toutes les parties à s'engager sérieusement dans les négociations, affirmant que la Ligue arabe était prête à continuer de promouvoir le dialogue intra-libyen en coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux. Cette déclaration a été faite dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes autour de Tripoli depuis la semaine passée, alors que des affrontements limités auraient éclaté dans certains quartiers de la capitale. Ces affrontements ont entraîné un renforcement militaire à proximité de la ville. Plus tôt le 2 septembre, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est dite "gravement alarmée par les rapports faisant état d'une escalade rapide des tensions et d'une mobilisation militaire qui pourraient conduire à une confrontation armée".

Xinhua/VNA/CVN